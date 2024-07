ONLINE: 4. Etapa na Tour de France 2024 LIVE

První horská zkouška letošní Tour je tu. Hned od startu takřka 140 kilometrů dlouhé etapy začnou závodníci pozvolně stoupat, po dvaceti kilometrech přijde sprinterská prémie a úvodní třetina vyvrcholí v italském středisku Sestriere (stoupání 2. kategorie). Někdy je toto stoupání počítáno jako finální sedmikilometrová pasáž o průměru nad sedm procent, někdy až jako takřka 40 kilometrů dlouhé s průměrným sklonem 3,7 %. Poté se ve sjezdu spustí do Francie a hned přijde další „dvojkový kopec“, a to Col de Montgenèvr.

V tuto chvíli by měl balík ještě určitě čítat minimálně desítky jezdců, ale přijde pozvolné stoupání, které přejde do 23 kilometrů dlouhého výšlapu na legendární Col du Galibier, který je letos nejvyšším bodem celé Tour! Pochopitelně půjde o kopec kategorie HC. Kopec není extra prudký (průměrně přes pět procent), ale kousat bude po nekonečném výstupu určitě poslední devítiprocentní kilometr. Poté, co se závodníci vyšplhají do nadmořské výšky 2 642 metrů, tak už je čeká 19 kilometrů sjezdu do cílového Valloire.

Bude zajímavé sledovat, zda se o vítězství utkají jezdci na celkové pořadí nebo se bude bojovat na dvou frontách, kdy se podaří únik neškodných klasiků, kteří umí přejet náročný kopec.

Nemělo by jít o klíčovou etapu letošní staré dámy a spíš než extrémně získat zde půjde ztratit, pokud někdo už od úvodu Galibieru nebude mít dobré nohy.