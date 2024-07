ONLINE: 8. etapa na Tour de France 2024 dnes, LIVE

Osmá etapa by mohla být dalším dnem pro sprintery, protože ve druhé polovině etapy se nejede do žádného většího stoupání. Na trase dlouhé 183,4 km ze Semur-en-Auxois do Colombey-les-Deux-Églises však na závodníky čeká 2400 metrů převýšení, které tvoří neustálá krátká stoupání a klesání, takže mezi hlavní favority patří spíš klasikáři.



První dvě třetiny 8. etapy budou obsahovat pět vrchařských prémií: Côte de Vitteaux (3. kategorie), Côte de Villy-en-Auxois (4. kategorie), Côte de Verrey-sous-Salmaise (3. kategorie), Côte de Santenoge a Côte de Giey-sur-Aujon, obě 4. kategorie.



Dobrou zprávou pro ryzí sprintery je, že hodnocená stoupání jsou daleko od cíle. Poslední vrchařská prémie bude zdolána 61 kilometrů před cílem. Špatnou zprávou pro muže jako jsou například Jasper Philipsen či Mads Pedersen však je, že ani poté není etapa úplně rovinatá. Například v okolí Sexfontaines je ještě 1,7 kilometru dlouhý úsek do kopce s 5,1 %. Trasa pak pokračuje zvlněnou cestou směrem k mírně stoupajícímu závěrečnému kilometru.



Co se kompletního pohledu na etapu týče, tak osmá etapa vede kopcovitým terénem burgundského departementu Côte-d'Or. Na prvních 50 kilometrech se jezdci vypořádají s úseky Côte de Vitteaux (3,2 km s 5,8 %), Côte de Villy-en-Auxois (2,7 km s 5,4 %) a Côte de Verrey-sous-Salmaise (3,6 km s 5,2 %). Následující padesátikilometrový úsek se odehrává ve zvlněném terénu, než Côte de Sainenoge přidá 1,5 kilometru se 7,1 %.



Po Côte de Bay-sur-Aube (2,7 kilometru při 4,7 %) a Côte de Giey-sur-Aujon (1,4 kilometru při 7,2 %) bude do cíle zbývat 44 kilometrů. Závod pak pokračuje po rovinatějších a zvlněných cestách směrem k Côte de Eufigneix. Toto 2,2 kilometru dlouhé stoupání s převýšením 4,5 % bude překonáno 15 kilometrů před cílem v Colombey-les-Deux-Églises.



Poslední kilometr celé etapy má převýšení 3 %.