Talian si vypracoval pohodlný náskok a ovládol tretiu etapu. Slovák v druhej stovke

    TASR|18. feb 2026 o 16:21
    Druhý finišoval so stratou 15 sekúnd Mexičan Isaac Del Toro.

    UAE Tour 2026

    Výsledky - 3. etapa (Umm al Quwain - Jebel Mobrah, 183 km):

    Poradie

    Meno

    Tím

    Krajina

    Čas

    1.

    Antonio Tiberi

    Bahrain-Victorious

    Taliansko

    4:24:44 h

    2.

    Isaac Del Toro

    UAE Team Emirates-XRG

    Mexiko

    + 15 s

    3.

    Lennert van Eetvelt

    Lotto Intermarche

    Belgicko

    + 29 s

    4.

    Harold Tejada

    XDS Astana Team

    Kolumbia

    + 41 s

    5.

    Felix Gaal

    Decathlon CMA CGM Team

    Rakúsko

    + 51 s

    6.

    Tobias Halland Johannessen

    Uno-X Mobility

    Nórsko

    + 51 s

    115.

    Matthias Schwarzbacher

    EF Education-EasyPost

    Slovensko

    + 20:30 min

    Taliansky cyklista Antonio Tiberi ovládol stredajšiu tretiu etapu na UAE Tour. Dvadsaťštyriročný jazdec tímu Bahrain-Victorious zvládol 183 kilometrov dlhú trať za 4:24:44 hodiny.

    Jediný Slovák na štartovej listine Matthias Schwarzbacher (EF Education-EasyPost) obsadil v tretej etape 115. priečku (+20:30 min).

    Druhý finišoval so stratou 15 sekúnd Mexičan Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), víťaz pondelkovej úvodnej etapy.

    Tretiu priečku obsadil Belgičan Lennert Van Eetvelt z tímu Lotto Intermarche (+29 s).

    Tiberi sa posunul na čelo priebežného poradia druhých etapových pretekov seriálu World Tour v sezóne.

    Predošlý líder a dvojnásobný olympijský víťaz Remco Evenepoel (Red Bull-BORA- Hansgrohe) mal problémy v kopcoch a jeho nádej na celkový triumf na SAE Tour výrazne klesla.

    V celkovom poradí je Belgičan Evenepoel momentálne na 11. mieste so stratou 1:44 minúty na Tiberiho.

    dnes 16:21
