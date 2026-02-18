Talian si vypracoval pohodlný náskok a ovládol tretiu etapu. Slovák v druhej stovke

UAE Tour 2026
Výsledky - 3. etapa (Umm al Quwain - Jebel Mobrah, 183 km):
Poradie
Meno
Tím
Krajina
Čas
1.
Antonio Tiberi
Bahrain-Victorious
Taliansko
4:24:44 h
2.
Isaac Del Toro
UAE Team Emirates-XRG
Mexiko
+ 15 s
3.
Lennert van Eetvelt
Lotto Intermarche
Belgicko
+ 29 s
4.
Harold Tejada
XDS Astana Team
Kolumbia
+ 41 s
5.
Felix Gaal
Decathlon CMA CGM Team
Rakúsko
+ 51 s
6.
Tobias Halland Johannessen
Uno-X Mobility
Nórsko
+ 51 s
115.
Matthias Schwarzbacher
EF Education-EasyPost
Slovensko
+ 20:30 min
Taliansky cyklista Antonio Tiberi ovládol stredajšiu tretiu etapu na UAE Tour. Dvadsaťštyriročný jazdec tímu Bahrain-Victorious zvládol 183 kilometrov dlhú trať za 4:24:44 hodiny.
Jediný Slovák na štartovej listine Matthias Schwarzbacher (EF Education-EasyPost) obsadil v tretej etape 115. priečku (+20:30 min).
Druhý finišoval so stratou 15 sekúnd Mexičan Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), víťaz pondelkovej úvodnej etapy.
Tretiu priečku obsadil Belgičan Lennert Van Eetvelt z tímu Lotto Intermarche (+29 s).
Tiberi sa posunul na čelo priebežného poradia druhých etapových pretekov seriálu World Tour v sezóne.
Predošlý líder a dvojnásobný olympijský víťaz Remco Evenepoel (Red Bull-BORA- Hansgrohe) mal problémy v kopcoch a jeho nádej na celkový triumf na SAE Tour výrazne klesla.
V celkovom poradí je Belgičan Evenepoel momentálne na 11. mieste so stratou 1:44 minúty na Tiberiho.