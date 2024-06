Veľká dráma na úvod Tour. Pelotón to tesne nestihol, do žltého ide domáci miláčik

RIMINI. Francúzsky cyklista Romain Bardet zvíťazil v úvodnej etape 111. ročníka Tour de France a obliekol si slávny žltý dres.

Tridsaťtriročný pretekár, pre ktorého je to posledná Tour v kariére, vyťažil so skvelej réžie stajne DSM-firmenich PostNL a do cieľa 206 km dlhej etapy z Florencie do Rimini prišiel po boku svojho tímového kolegu Franka van den Broeka.