ONLINE: 1. etapa na Tour de France 2024 LIVE

Vitajte pri sledovaní úvodnej etapy na Tour de France 2024, ktorej trasa povedie z Florencie do Rimini s celkovou dĺžkou 206,4 kilometrov a hneď so siedmimi hlavnými stúpaniami, pričom štyri z nich sú zaradené do 3. kategórie, ale ďalšie tri už patria do 2. kategórie. Možno tak označiť túto etapu za jeden z najnáročnejších štartov v histórii Tour de France, keďže podľa profilu trate ju možno označiť za stredne náročne kopcovitú, a preto by v nej hneď už mohli ukázať svoju silu aj favoriti pomýšľajúci na celkový triumf ako dvojnásobný víťaz Tadej Pogačar zo Slovinska, jeho krajan Primož Roglič alebo ďalší kvalitný vrchár Wout van Aert z Belgicka. Možno sa však dočkáme úplne iného prekvapujúceho víťaza, ktorý vypáli rybník veľkým favoritom, keďže profil trate zvyšuje šancu na úspešný únik. Každopádne nás však čaká veľmi zaujímavý štart najslávnejších cyklistických pretekov na svete a každý bude chcieť zabojovať o zisk žltého dresu v nevyspytateľnej a veľmi náročnej úvodnej etape.