Náskok mal viac ako 20 sekúnd. Králom ulíc Bilbaa sa stal francúzsky tínedžer

Okolo Baskicka 2026
Výsledky 1. etapy (Bilbao-Bilbao, 13,9 km):
1.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
17:09 min
2.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 23 s
3.
Felix Grossschartner
Rakúsko
UAE Team Emirates XRG
+ 27 s
4.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 28 s
5.
Ilan Van Wilder
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 29 s
6.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 33 s
Francúzsky cyklista Paul Seixas sa stal víťazom pondelňajšej 1. etapy pretekov Okolo Baskicka.
Jazdec tímu Decathlon triumfoval v individuálnej časovke na 13,8 km v uliciach Bilbaa suverénne s náskokom 23 sekúnd pred svojím krajanom Kevinom Vauquelinom. Tretí skončil Rakúšan Felix Grossschartner (+27).
Seixas potvrdil svoje časovkárske kvality. Od úvodných metrov nasadil rýchle tempo a dokázal ho udržať až do cieľa.
Za francúzskym tínedžerom v baskickej metropole výrazne zaostali aj lídri tímu Bora-hansgrohe a spolufavoriti Slovinec Primož Roglič s Nemcom Florianom Lipowitzom.
V utorok je na programe 2. etapa z Pamplony do Astitzu dlhá 164 km.