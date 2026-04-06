    Francúzsky cyklista Paul Seixas. (Autor: REUTERS)
    TASR|6. apr 2026 o 18:11
    ShareTweet0

    Okolo Baskicka 2026

    Výsledky 1. etapy (Bilbao-Bilbao, 13,9 km):

    1.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    17:09 min

    2.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 23 s

    3.

    Felix Grossschartner

    Rakúsko

    UAE Team Emirates XRG

    + 27 s

    4.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 28 s

    5.

    Ilan Van Wilder

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 29 s

    6.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 33 s

    Francúzsky cyklista Paul Seixas sa stal víťazom pondelňajšej 1. etapy pretekov Okolo Baskicka.

    Jazdec tímu Decathlon triumfoval v individuálnej časovke na 13,8 km v uliciach Bilbaa suverénne s náskokom 23 sekúnd pred svojím krajanom Kevinom Vauquelinom. Tretí skončil Rakúšan Felix Grossschartner (+27).

    Seixas potvrdil svoje časovkárske kvality. Od úvodných metrov nasadil rýchle tempo a dokázal ho udržať až do cieľa.

    Za francúzskym tínedžerom v baskickej metropole výrazne zaostali aj lídri tímu Bora-hansgrohe a spolufavoriti Slovinec Primož Roglič s Nemcom Florianom Lipowitzom.

    V utorok je na programe 2. etapa z Pamplony do Astitzu dlhá 164 km.

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Náskok mal viac ako 20 sekúnd. Králom ulíc Bilbaa sa stal francúzsky tínedžer