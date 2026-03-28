Cyklistický svet zasiahla smutná správa. Zomrel člen československej reprezentácie

Vo veku 89 rokov zomrel bývalý cyklista a významný funkcionár Vladimír Holeček. O smrti člena Siene slávy Českého zväzu cyklistiky informovala federácia na webe.
Holeček bol na prelome 50. a 60. rokov členom československej dráhovej reprezentácie a po ukončení kariéry sa stal funkcionárom. V rokoch 1972 až 1976 viedol Československý zväz a pôsobil aj na medzinárodnej scéne.
Medzi rokmi 1990 a 2001 zastával pozíciu viceprezidenta Európskej cyklistickej únie UEC a potom bol osem rokov jej prezidentom.
Bol tiež viceprezidentom Medzinárodnej cyklistickej únie UCI (1997 až 2009), v ktorej pôsobil aj v sálovej komisii a riadiacom výbore.
V roku 2019 bol Holeček uvedený do Siene slávy Českého zväzu cyklistiky. Bol tiež čestným predsedom UEC a čestným viceprezidentom UCI.