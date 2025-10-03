VIDEO: Kubiš má pred ME formu, šprintoval proti elite. V závere mal skvelú pozíciu

Sparkassen Münsterland Giro 2025
Výsledky pretekov (Stromberg - Münster, 192 km):
1.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin-Deceuninck
4:10:53 h
2.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto Dstny
+ 0 s
3.
Pavel Bittner
Česko
Team Picnic PostNL
+ 0 s
4,
Jordi Meeus
Belgicko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 0 s
5.
Lukáš Kubiš
Slovensko
TDT - Unibet
+ 0 s
6.
Anthony Turgis
Francúzsko
Team TotalEnergies
+ 0 s
MÜNSTER. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil piate miesto na podujatí európskej série UCI Sparkassen Münsterland Giro v Nemecku.
Jazdec tímu Unibet Tietema Rockets finišoval v hromadnom dojazde 191 km dlhej trasy s cieľom v Münsteri spolu so špičkovými špurtérmi a napokon sa dostal do elitnej pätice.
Hoci ho pribrzdil pád, v ktorom skončil napríklad jeden z favoritov Tim Merlier, Kubiš sa dokázal vrátiť do vedúcej skupiny a v záverečnom kilometri sa fantasticky predral dopredu za jazdcov Lidl - Treku.
V závere rodák z Detvianskej Huty nemohol mať lepšiu pozíciu, keď bol druhý za Timom Tornom Teutenbergom, ktorý rozbiehal šprint. Nemca dokázal predstihnúť, no následne sa pred neho vyrútili veľké mená.
VIDEO: Finiš pretekov Sparkassen Münsterland Giro 2025
Vyhral Belgičan Jasper Philipsen zo stajne Alpecin-Deceuninck pred krajanom Arnaudom de Liem, tretí skončil Čech Pavel Bittner.
Štvrtý bol Jordi Meeus, ktorý sa napríklad podobne ako Philipsen môže pýšiť tým, že na Tour de France vyhral záverečnú etapu na Elyzejských poliach.
Dvadsaťpäťročného slovenského reprezentanta najbližšie čaká v nedeľu štart v pretekoch elite na majstrovstvách Európy vo Francúzsku.