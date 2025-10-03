    VIDEO: Kubiš má pred ME formu, šprintoval proti elite. V závere mal skvelú pozíciu

    Slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets.
    Slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets. (Autor: TASR)
    TASR|3. okt 2025 o 18:36
    Slovák finišoval piaty, zvíťazil Philipsen.

    Sparkassen Münsterland Giro 2025

    Výsledky pretekov (Stromberg - Münster, 192 km):

    1.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin-Deceuninck

    4:10:53 h

    2.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto Dstny

    + 0 s

    3.

    Pavel Bittner

    Česko

    Team Picnic PostNL

    + 0 s

    4,

    Jordi Meeus

    Belgicko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 0 s

    5.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    TDT - Unibet

    + 0 s

    6.

    Anthony Turgis

    Francúzsko

    Team TotalEnergies

    + 0 s

    MÜNSTER. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil piate miesto na podujatí európskej série UCI Sparkassen Münsterland Giro v Nemecku.

    Jazdec tímu Unibet Tietema Rockets finišoval v hromadnom dojazde 191 km dlhej trasy s cieľom v Münsteri spolu so špičkovými špurtérmi a napokon sa dostal do elitnej pätice.

    Hoci ho pribrzdil pád, v ktorom skončil napríklad jeden z favoritov Tim Merlier, Kubiš sa dokázal vrátiť do vedúcej skupiny a v záverečnom kilometri sa fantasticky predral dopredu za jazdcov Lidl - Treku.

    V závere rodák z Detvianskej Huty nemohol mať lepšiu pozíciu, keď bol druhý za Timom Tornom Teutenbergom, ktorý rozbiehal šprint. Nemca dokázal predstihnúť, no následne sa pred neho vyrútili veľké mená.

    VIDEO: Finiš pretekov Sparkassen Münsterland Giro 2025

    Vyhral Belgičan Jasper Philipsen zo stajne Alpecin-Deceuninck pred krajanom Arnaudom de Liem, tretí skončil Čech Pavel Bittner.

    Štvrtý bol Jordi Meeus, ktorý sa napríklad podobne ako Philipsen môže pýšiť tým, že na Tour de France vyhral záverečnú etapu na Elyzejských poliach. 

    Dvadsaťpäťročného slovenského reprezentanta najbližšie čaká v nedeľu štart v pretekoch elite na majstrovstvách Európy vo Francúzsku.

