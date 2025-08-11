    Ukázal veľký potenciál. Český cyklista predlĺžil zmluvu s elitným tímom

    Český cyklista Mathias Vacek.
    Český cyklista Mathias Vacek. (Autor: REUTERS)
    11. aug 2025 o 13:58
    V tíme sa podľa vlastných slov cíti veľmi dobre a sebavedomo.

    PRAHA. Český cyklista Mathias Vacek predĺžil zmluvu s tímom Lidl-Trek o ďalšie štyri sezóny. V poprednej stajni World Tour by tak mal zostať minimálne do roku 2029.

    Dvadsaťtriročný Vacek, úradujúci český šampión v časovke i pretekoch s hromadným štartom, pôsobí v tíme od roku 2022. Od roku 2023 mu začal plynúť súčasný trojročný profesionálny kontrakt.

    „Cítim sa tu práve teraz skutočne veľmi dobre a sebavedomo. Tím sa navyše každý rok rozvíja a robí všetko pre to, aby sa jeho jazdci stali tými najlepšími na svete. A za to som skutočne vďačný," uviedol Vacek pre web tímu.

    Svoj potenciál naznačil už vlani na Vuelte, kde skončil v etapách dvakrát druhý a obliekal aj biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov, čo si zopakoval aj na tohtoročných pretekoch Giro d'Italia.

    Pôsobí aj v úlohe kľúčového pomocníka Madsa Pedersena, Jaspera Stuyvena či Thibaua Nysa.

    Český cyklista Mathias Vacek.
    Český cyklista Mathias Vacek.
    Ukázal veľký potenciál. Český cyklista predlĺžil zmluvu s elitným tímom
    dnes 13:58
