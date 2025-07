Pogačar je monštrum na bicykli. Ostatní pri ňom vyzerajú ako amatéri, hovorí expert

"Je proste neuveriteľný. Už nám dochádzajú slová, ktoré by sme o ňom mohli povedať," povedal bývalý cyklista a expert TNT Sports Adam Blythe.

V predošlých ročníkoch sa obaja cyklisti doťahovali, reagovali na nástupy súpera, no tentokrát stačil jeden útok Pogačara a bolo rozhodnuté.

Veľmi podobná situácia nastala Dauphiné s tým rozdielom, že v pozícii jazdca, ktorý ako posledný vystupňoval tempo, nebol Narváez, ale Tim Wellens.

"Trochu sme vtipkovali a rozprávali sa, že by sme to mohli urobiť ako v piatkovej etape na Dauphiné, ale neočakával som, že to naozaj urobíme.

Jonny asi nepozná vtipy. Keď zrýchlil, moja vysielačka nefungovala, a tak som si povedal, že idem za ním. Vedel som, že je ďaleko do konca, ale hovorím si, že je lepšie trpieť vpredu ako vzadu," povedal Pogačar.