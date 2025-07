Snažil sa preraziť hlavou múr, neuspel. Pogačar začal odplatu a demonštroval svoju silu

Písal sa rok 2022 a 18. etapa sa zaradila medzi legendárne. Pogačar počas nej opakovane nastupoval, no najväčší rival Jonas Vingegaard na každý atak bez problémov odpovedal.

Vo štvrtok sa situácia otočila. Pogačar na Hautacame zaútočil, zbavil sa Vingegaarda, vyhral 12. etapu a opäť sa obliekol do žltého dresu .

Rozhodovať budú nohy, nie ruky

Úvod do veľkých kopcov prišiel až v polovici druhého týždňa. Pelotón po chaotickom štarte do 112. ročníka najslávnejších pretekov vstúpil do Pyrenejí.

Deň pred náročnou etapou však prišiel moment, ktorý mohol zmeniť ráz „Starej dámy". Krátko pred koncom 11. etapy spadol vo vysokej rýchlosti obhajca titulu Pogačar.

Ráno pred prvou horskou skúškou sa naskytovali otázky, či je v poriadku. Jeden z členov tímu UAE pre L’Equipe uviedol, že „Tadej mal náročných 12 hodín a veľa nespal".

Sám Pogačar sa postavil na štart s úsmevom a obavy nechával bokom. „Mám odreniny na lakti a pri páde som si narazil bok a rameno. Dnes je ale nový deň. Rozhodovať budú nohy, nie moje ruky," hovoril a svoju pozornosť smeroval k záverenému kopcu dňa.