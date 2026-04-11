Pogačar útočí na historický míľnik: Je to sen, ale zároveň aj cieľ

Slovinský cyklista Tadej Pogačar je blízko ku skompletizovaniu triumfov na monumentoch, t. j. na najvýznamnejších jednodňových klasikách.
Dvadsaťsedemročný jazdec SAE Team Emirates-XRG patrí medzi hlavných favoritov nedeľňajších pretekov Paríž-Roubaix.
Štvornásobný víťaz Tour de France a aktuálny majster sveta sa môže stať len historicky štvrtým cyklistom, ktorému by sa podarilo počas kariéry uspieť na všetkých piatich jednodňových klasikách.
Na túto métu zatiaľ dosiahli len Belgičania Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck a Rik van Looy. Pred rokom skončil Pogačar pri svojej premiérovej účasti na Paríž-Roubaix na druhej pozícii.
„V týchto dňoch je to sen, ale zároveň aj cieľ. Už som zažil v kariére niekoľko výziev, v nedeľu to bude ďalšia a uvidíme, ako to bude vyzerať. Bude to veľký súboj, je to jeden z mojich cieľov v tejto sezóne. Motivácia je veľká, tlak malý.
Chcem si to užiť bez ohľadu na výsledok,“ citovala agentúra AFP Pogačara pred nedeľňajším štartom. Jeho hlavným vyzývateľom bude najmä trojnásobný víťaz tohto podujatia Holanďan Mathieu van der Poel.