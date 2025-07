Počagar nastúpil a trpeli všetci. V cieli som takmer nevidel, hovoril mladík

Mathieu: „Vždy sa snažím, ale proti tebe je to nemožné.“

Boli to krátke, ale ostré a mimoriadne intenzívne kopce, na ktorých sa očakávali početné nástupy.

Počas samotnej cesty do Rouenu im pelotón dal jasne najavo, že môžu byť radi, že sú v úniku a že nedostanú veľký priestor.

„Šiel som na plný plyn. Na stupnici od 1 do 10 som šiel možno až 12,“ hovoril Pogačar. A stále sa nedokázal zbaviť Vingegaarda.

Okresaná časť pelotónu vstúpila do kopca, ktorý má len 800 metrov, ale najstrmšie pasáže cez 15 %, veľmi svižne.

Práve posledný menovaný dokázal doviesť Pogačara až do samého záveru. Záverečný šprint odštartoval, podobne ako v druhej etape, Van der Poel. Po pár metroch ale spomalil a iba sa obzrel, ako popri ňom prešiel Pogačar.

„Jonas bol na hrane a chvíľu dokonca strácal. Jedna vec je jasná, aj keď sme to všetci už vedeli: ak odídu Tadej a Jonas, nikto s nimi neudrží krok. Jonas kontroval dobre a sme na to veľmi hrdí," vyhlásil šéf tímu Visma Grischa Niermann.

„Toto bolo čisté pretekanie a to sa mi páči," radoval sa.

„Dúfam, že všetci boli na limite. Skúsil som to v poslednom stúpaní, ale Jonas sa ma držal, potom sa všetko opäť spojilo. Som veľmi šťastný a hrdý na svoj tím," opisoval Pogačar.

Od Pogačarovho prvého víťazstva v profi pelotóne ubehlo šesť rokov. Odvtedy pridal na svoje konto ďalších 99 triumfov a dnes oslavuje jubilejný zápis.

Na oslavu svojho 100. víťazstva si nemohol priať krajší scenár. Porazil svojich dvoch najväčších rivalov Van der Poela a Vingegaarda na najväčších pretekoch sveta.

„Neviem nájsť správne slová. Dosiahnuť to na Tour a v tomto drese, to je fantastické! Toto je veľmi pekné víťazstvo. Trochu si to užijem," pýšil sa s úsmevom na perách, ako je mu zvykom.

Všetci v závere trpeli

Výhra ale nebola zadarmo. V cieli pretekov bol značne unavený. Aj počas posledného stúpania mal na tvári grimasy, ktoré znamenali fyzické vyčerpanie.

To, aký náročný bol záver etapy, trefne opísal Oscar Onley, jeden z top talentov a líder stajne Picnic-PostNL: „V cieli som takmer od únavy ani nevidel. Nevedel som ani, čo sa presne stalo."