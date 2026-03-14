Z kráľovskej etapy ostal zlomok. Cyklisti musia bojovať s nevľúdnym počasím

Nepriaznivé počasie donútilo usporiadateľa cyklistického závodu Paríž-Nice znovu výrazne upraviť podobu dnešnej siedmej etapy.
Namiesto plánovaného poludňajšieho štartu v Nice, kde od rána panujú nevľúdne podmienky s hustým dažďom, bude pelotón prevezený do nového štartovného miesta 47 km od cieľa v Isole.
Podľa nového harmonogramu by mala etapa odštartovať o 13.45 h, uviedli organizátori.
Z pôvodnej kráľovskej etapy s náročným horským dojazdom tak zostalo len torzo. Už v piatok večer usporiadatelia oznámili, že trasu kvôli predpovedi snehových zrážok vo vyšších polohách skrátili na 120 km a presunuli cieľ z lyžiarskeho strediska Auron do Isoly.
Vzhľadom na to, že aj v Isole cez noc nasnežilo, teraz budú dúfať, že sa podarí dokončiť aspoň 47 km dlhý úsek.
"Dúfame, že dovtedy sneh roztopí," povedal agentúre AFP technický riaditeľ závodu Thierry Gouvenou. Skrátením etapy sa usporiadatelia podľa neho chceli z bezpečnostných dôvodov vyhnúť najmä zjazdom po stúpaniach plánovaných na začiatok trasy.