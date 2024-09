Konečne, mohol si povedať víťaz etapy. Roglič má štvrtý titul a vyrovnal rekord Vuelty

Po Tour de France som si musel strážiť váhu, pretože som vedel, že Vuelta bude ťažká. Je to úžasné, konečne. Čakal som na toto víťazstvo veľmi dlho. Vedel som, že na tejto trati treba ísť naplno a pretrpieť si to.

Bolo to ťažké, ale naozaj mu chcem zablahoželať, dobrá práca. Dnes bol neuveriteľne silný a ja si to len užívam," citoval Slovinca portál cyclingnews.com.

"Je za tým veľa obety. Nie som to len ja, je to aj moja rodina a všetci okolo. Všetci pre to žijeme. Jednoducho som šťastný, že som to dokázal," dodal 34-ročný pretekár ohľadom svojho celkového triumfu.