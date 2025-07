Majster sveta mal na Tour mizerný deň. Boj s časom sa zmenil na boj so sebou samým

Priamo na trati ho predstihol Vingegaard, ktorý štartoval o dve minúty neskôr. Ako glosuje Sporza, Belgičan musel postúpiť bolestivé fotenie, keďže bol v pozadí fotiek, na ktorých Vingegaard prichádza do cieľa.

"Moja analýza? Viete to rovnako dobre ako ja. Bolo to zlé, naozaj zlé. Po prvých piatich minútach to bolo už len o prežití do cieľa. Problémy s prevodmi neurobili rozdiel," úprimne povedal novinárom.