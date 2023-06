Sagan by na Okolo Slovenska prišiel radšej. Tím ho však zrejme pošle na Vueltu

BRATISLAVA. Peter Sagan sa ani tento rok s veľkou pravdepodobnosťou nezúčastní pretekov Okolo Slovenska. Trojnásobný majster sveta bude v termíne pretekov zrejme štartovať na Vuelte.

Sponzor jeho francúzskeho tímu spoločnosť TotalEnergies sa stal partnerom španielskej Vuelty a francúzsky tím bude na poslednej Grand Tour v kalendári štartovať. Sponzor má prirodzene veľký záujem, aby sa na podujatí predstavila aj najväčšia osobnosť Peter Sagan.

„Či prídem nezávisí odo mňa, ale od môjho zamestnávateľa. Ak by to bolo na mne, rád by som prišiel na Okolo Slovenska,“ reagoval Peter Sagan pred majstrovstvami Slovenska.