Ak vyhrám v sobotu, hneď končím, žartoval Sagan

BRATISLAVA. Ak by ste mali vymodelovať ideálneho cyklistu pre tieto preteky, možno by to nedopadlo iným výsledkom, že by to bol Peter Sagan.

Má všetky danosti, ktoré by mal mať pretekár na to, aby tu uspel. Je schopný vyhrať šprint menšej skupinky, má inštinkt zabijaka v zjazdoch a aj silné nohy na to, aby súperom ušiel v stúpaní Poggio.

Je natoľko univerzálny, že každý z možných scenárov pre priebeh pretekov mu pasuje a mal by ho dokázať premeniť na víťazstvo.

Ťažko nájsť taktiku, ktorá by šla vyslovene proti charakteru slovenského pretekára. Preto bol v minulosti zakaždým veľkým favoritom. Teoreticky mohol s trochou zveličenia vyhrať Miláno – San Remo pri každom štarte.