Městečko Padrón bude hostit start i cíl jedenácté etapy. Ta se na první pohled tváří jako šitá na míru pro úspěšný únik. Po zvlněném úvodu přijde 10 kilometrů dlouhé stoupání druhé kategorie Puerto San Xusto, které bude končit na 43. kilometru celkem 166 kilometrů měřící etapy. Následuje sjezd, klidnější pasáž a ani ne šestikilometrový kopec Puerto Aguasantas. který začíná víc jak 11procentní pasáží – toto celé rovnou dvakrát. Víc jak 30 kilometrů před cílem se nachází sprinterská prémie v O Sisto, kde by mohl navýšit svůj náskok v boji o zelený dres Wout van Aert. Kousek před cílem ještě na závodníky čeká krátký avšak prudký výšlap třetí kategorie a do finiše už zbývá jen závěrečný sešup.



Neočekává se žádná tvrdá bitva největších favoritů na celkové pořadí. Nejčastěji se v souvislosti s úspěchem v této etapě skloňují jména jako Jesús Herrada, Michael Woods nebo Harold Tejada. Čeští fanoušci vkládají ambice do Mathiase Vacka.