Jezdce čekají dvě hodnocená stoupání. O slušnou porci bodů do soutěže vrchařů se utkají na prémii 2. kategorie v nejvyšším bodě etapy na Alto de Teixeira (860 m n.m.) na 84. kilometru. Na 139,8. kilometru přijde na řadu jediná spurterská prémie, na kterou rovnou naváže stoupání na vrch 4. kategorie Alto de Alpedrinha (740 m n.m.). To budou mít cyklisté v nohou již 148,6 kilometru a po sjezdu z tohoto kopce je čeká poslední čtyřicetikilometrový úsek až do cíle jižním směrem po rovině.