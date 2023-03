Bol to jeho sezónny cieľ. Saganov rival vynechá Miláno - San Remo

BRATISLAVA. Austrálsky cyklista Michael Matthews vynechá monumentálnu klasiku Miláno - San Remo, ktorá je na programe už túto sobotu.

Jeho tím na sociálnych sieťach informoval, že skúsený 32-ročný pretekár mal pozitívny test na koronavírus a má ľahké symptómy ochorenia.

"Je to obrovské sklamanie, pretože to bol sezónny cieľ a sú to veľmi obľúbené preteky. Avšak, zdravie je prioritou," uviedol tím Jayco AlUla.

Michael Matthews je dlhoročný súperom Petra Sagana.