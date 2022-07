Na Slovensku tancoval v kroji, na Tour jeho víťazstvo vyrazilo dych

Namiesto ďalších úspechov na Tour de France prichádzali sklamania. Pódiových umiestnení bolo dosť, no etapové víťazstvo žiadne.

Pod Víťazným oblúkom v Paríži pózoval v zelenom drese a veril, že by o rok neskôr mohol tento titul obhájiť. Opak bol však pravdou.

Pred etapou bol kurz na jeho víťazstvo 61:1.

"Ja by som si tipol, že vyhrá nejakú etapu na Tour de France, ale že práve túto, tak to by som rozhodne nepovedal," priznal bývalý český cyklista a dnes spolukomentátor ČT Sport Stanislav Kozubek.

Ďakoval aj slovenskej manželke

Matthews vyhral etapu, v ktorej museli cyklisti nastúpať takmer 3500 výškových metrov. Na trati bolo päť kategorizovaných kopcov, pričom najmä ten posledný bol pre mnohých veľkým strašiakom.

Mal síce len tri kilometre, no priemerný sklon viac ako desať percent. A hoci boli v unikajúcej skupine lepší vrchári než Austrálčan, ten podal životný výkon.