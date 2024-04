Najnebezpečnejšia časť cykllistiky? Jazdci, hovorí majster sveta. Každý chce byť vpredu

"Podstupujeme riziko a to je hlavný problém, každý chce byť vpredu na rovnakom mieste a to nie je možné. Môžeme zmeniť veľa vecí, aby to bolo lepšie, ale nikdy to nebude úplne bezpečné," vysvetlil.

Majster sveta van der Poel vyhral minulú nedeľu tretíkrát preteky Okolo Flámska a túto nedeľu je favoritom na úspešnú obhajobu titulu na Paríž Roubaix.

Organizátori pretekov zaviedli šikanu v snahe spomaliť jazdcov, ktorí smerujú do povestného dláždeného úseku Trouee d'Arenberg, jedného z najnebezpečnejších úsekov Pekla severu.

Zmena bola oznámená niekoľko dní pred pretekmi a van der Poel reagoval na video šikany zverejnené na sociálnej sieti X otázkou: "Je to vtip?" A jazdec o tom stále nie je presvedčený.