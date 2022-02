Cavendish stavil na dlhý špurt, nikto ho už nedokázal predstihnúť

V záverečnom špurte 176 kilometrov dlhej trasy z ostrova Al Hudayriat do Abú Zabí predstihol víťaza úvodnej etapy Jaspera Philipsena (Alpecin-Fenix). Vďaka zisku bonifikačných sekúnd však Belgičan naďalej vedie celkové poradie.

Cavendish trošku netypicky stavil na dlhý špurt, ale napokon mu táto taktika vyšla. V cieli mohol oslavovať už svoje 158. víťazstvo v kariére.

"Som skrátka šťastný. Vedel som, že môžeme vyhrať, no sme tu len šiesti s dvoma mladými chlapcami, ktorí idú svoje prvé WT preteky, takže som veľmi hrdý na nich, ako to zvládli. Jazdili ako veľkí profesionáli.

Vydiskutovali sme si včerajšok, ktorý nevyšiel a všetci to skvelo zvládli. Videli sme, že Philipsen má výbornú formu, včera vyhral a cítil som, že sa blíži, no našťastie mi to stačilo," cituje Cavendisha web cycling-info.sk.