Jeho najbližší sú šťastní, že kariéru ukončil celý. Víťazstvo na Tour mu zmenilo život

BRATISLAVA. Keď Peter Sagan definitívne ukončil svoju športovú kariéru, poklonu mu zložil aj víťaz Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas.
Na sociálnych sieťach napísal, že o takejto kariére môže väčšina cyklistov iba snívať a tiež vyzdvihol, že Sagan bol vzorom pre novú generáciu jazdcov.
O približne rok neskôr dal bodku za kariérou aj 39-ročný Brit, pričom aj v jeho prípade platí, že svojimi úspechmi sa zaradil medzi legendy tohto športu.
"Má za sebou 19 sezón ako profesionál a vždy zostal nohami na zemi. Myslím si, že dôvod, prečo je taký populárny, nie je iba vďaka výsledkom.
Je to tým, že je obyčajný človek - proste jeden z nás. Je tímový hráč, líder a zároveň niekto, kto inšpiruje druhých. Teším sa na jeho ďalšiu kapitolu, no v pelotóne nám bude chýbať," povedal expert TNT Sports Matt Stephens.
Sto metrov od domu rodičov
Podobne ako Sagan, aj rodák z waleského Cardiffu sa rozlúčil s kariérou pred domácimi fanúšikmi. Na pretekoch Okolo Británie mu prišli naposledy zatlieskať tisíce fanúšikov a konečné 80. miesto už nikoho netrápilo.
Pred záverečnou etapou mu ostatní cyklisti najskôr vytvorili rozlúčkovú uličku a tí, ktorí prechádzali cieľom spolu s ním, mu spontánne tlieskali.
VIDEO: Zostrih zo záverečnej etapy pretekov Okolo Británie
"Bolo úžasné skončiť v Cardiffe. Mám veľké šťastie, že preteky Okolo Británie sa konajú práve v tomto období na konci sezóny, takže som mohol skončiť tu.
V poslednej etape sme išli asi 100 metrov od domu mojich rodičov, tiež krčmy, kde som si dal prvé pivo a takisto okolo Maindy (jeho prvý cyklistický klub, pozn.), takže to bolo ako zo sna," povedal Thomas pre BBC.
V cieli ho čakala manželka Sara so synom Macsom, čo umocnilo výnimočnosť okamihu. Thomas je známy svojim humorom, v rozhovoroch často perlil vtipnými hláškami, no po posledných pretekoch sa mu slzy tlačili do očí.
K jeho úžasnej kariére mu následne gratulovali ďalší britskí víťazi Tour de France Chris Froome a Bradley Wiggins či poslední traja olympijskí víťazi Greg van Avermaet, Richard Carapaz a Remco Evenepoel.
Na Instagrame si na jedného z najlepších waleských športovcov spomenul aj Zdeno Chára, ktorý je fanúšikom cyklistiky a v roku 2020 bol hosťom podcastu Watts Occuring, za ktorým stojí Thomas a ďalší cyklista Luke Rowe.
Víťazstvo, ktoré mu zmenilo život
Na prvý pohľad sa 25 profesionálnych víťazstiev môže zdať málo, no Thomas bol cyklistom, ktorý sa sústreďoval najmä na úspechy v celkových poradiach.
Vyhral Paríž - Nice, Critérium du Dauphiné, Okolo Romandie či Okolo Švajčiarska, no jeho najväčším úspechom je triumf na Tour de France.
Pred siedmimi rokmi bol plánom B britského tímu Sky, no mal lepšiu formu ako Froome. V priebehu dvoch dní vyhral dve náročné horské etapy, vrátane dojazdu na Alpe d'Huez a žltý dres si udržal až do Paríža.
VIDEO: Najlepšie momenty z Tour de France 2018
Portál WielerFlits napísal, že ak by niekto na začiatku kariéry Gerainta Thomasa tvrdil, že niekedy vyhrá Tour de France, by bol považovaný za blázna.
Pri svojej premiére obsadil vo farbách tímu Barloworld predposledné 140. mieste a viac sa mu darilo na dráhe. V tímovej stíhačke sa stal trojnásobným majstrom sveta a zlato si odniesol aj z olympiád v Pekingu a Londýna.
Až potom sa sústredil na cestnú cyklistiku a postupne sa z neho stal pretekár s najvyššími ambíciami na tých najprestížnejších podujatiach.
"Postupom rokov som sa musel adaptovať. Najskôr z dráhy na jednodňové preteky a potom na trojtýždňové. Víťazstvo na Tour určite zmenilo môj život.
Bolo úžasné byť súčasťou tímu, ktorý dekádu dominoval. Byť víťazom Tour de France bolo niečo šialené," povedal pre Sky Sports.
Keď zaútočil, Sagan sa zlomil
Televízia BBC vypracoval rebríček 10 pretekov, ktoré formovali Thomasovu kariéru. V roku 2004 vyhral juniorské Paríž - Roubaix a to, že mu jazda po kockách nebola cudzia, dokázal aj v roku 2015 na E3 Harelbeke.
V posledných kilometroch bol vpredu s Petrom Saganom a Zdeněkom Štybarom. Keď však nečakane zaútočil 4,4 km pred cieľom, zlomil unaveného Sagana a na jeho nástup nestihol včas reagovať ani Štybar.
BBC tiež spomína, ako Thomas pomohol vyhrať titul majstra sveta Markovi Cavendishovi, vyhral Hry Commonwealthu či ho v predposlednej etape Gira 2023 vyzliekol v časovke z ružového dresu Primož Roglič.
Keď sa novinár Tomos Dafydd spýtal rodičov jediného waleského víťaza Tour na jeho kariéru, odvetili, že sú šťastní, že ju ukončil celý.
Thomas mal často smolu na zranenia. Azda najkurióznejšia bola zlomenina panvy na Gire 2020, keď sa mu už v tretej etape dostala pod zadné koleso odhodená fľaška, stratil rovnováhu a skončil na zemi.
"Sara raz sledovala preteky zo štúdia a práve vtedy som narazil do telegrafného stĺpu a zmizol z útesu. Od toho dňa už preteky viac nesledovala.
A moja mama? Myslím si, že ma nevidela pretekať od 18 rokov. Takže áno, určite sa im uľavilo, že som prestal a že som v poriadku," doplnil Thomas.
Lyžovačka či Ironman
Walesan po konci kariéry priznal, že mu bude chýbať kamarátska atmosféra v tíme a tiež spoločné stretnutia, počas ktorých sa rozoberali jednotlivé preteky.
Naopak, chýbať mu nebudú tréningy a takisto je pre neho dôležité, že bude viac so svojou rodinou. Podľa jeho slov prišiel koniec v správnom čase.
"Chcem robiť všetko, čo som posledných 20 rokov odkladal. Už som stihol rezervovať januárovú lyžovačku, čo som nikdy predtým neurobil," vraví.
Aj po kariére chce byť aktívny a pripustil, že možno vyskúša aj iné športy. Dokonca spomína výzvu, pri ktorej sa môže inšpirovať Zdenom Chárom.
"Vyťahoval som sa tým, že plánujem absolvovať Ironmana, ale teraz to začínam ľutovať (smiech). Rád by som to skúsil," pripustil Thomas.
Hoci kariéru cyklistu ukončil, je pravdepodobné, že v tejto sfére zostane. Rád by bol aj naďalej súčasťou tímu Ineos Grenadiers, no v inej podobe.
Do úvahy prichádza pozícia športového riaditeľa, ktorej sa po aktívnej kariére venuje napríklad aj bývalý slovenský cyklista Juraj Sagan.
"Mám veľa vedomostí, pokiaľ ide o fyzický výkon, prípravu na tréning a všetko ostatné. Rád by som tento tím dostal späť tam, kam patrí," dodal.