Odmietol milión, nepresvedčil ho ani Pogačar. V Riu prišiel o zlato pre zdvihnutý prst

BRATISLAVA. Záverečný monument cyklistickej sezóny bol už tradične v znamení dominancie Tadeja Pogačara. Okolo Lombardska vyhral piatykrát po sebe, pričom posledné tri triumfy zaznamenal po dlhom sóle.
Tentokrát zostávalo do cieľa necelých 34 km, keď sa majster sveta zdvihol zo sedla v stúpaní Passo di Ganda a nikto ho nebol schopný nasledovať.
Okrem ďalšieho skvelého výkonu zaujal aj gestom a odkazom do kamery. Oba adresoval mužovi, ktorého označil za svojho mentora - Rafala Majku.
Pre poľského cyklistu to boli posledné preteky v úspešnej kariére.
Aj v nich jazdil pre Pogačara a pomáhal mu vytvoriť pozíciu na útok. Keď už nedokázal viac zvýšiť tempo, Slovinec gestom ocenil jeho prácu a neskôr v záverečných metroch do kamery zakričal: "Ďakujem, Rafa".
Profesionál, s ktorým bola zábava
Rafal Majka patrí k ďalším známym menám, ktoré opúšťajú pelotón. V kariére dosiahol šestnásť profesionálnych víťazstiev, z toho päť na Grand Tour.
K skompletizovaniu zbierky mu chýba etapový triumf z Gira d'Italia, kde pri siedmich účastiach až štyrikrát skončil v top 7 celkového poradia.
Vyhral tri etapy na Tour de France, dve na Vuelte, tiež preteky Okolo Poľska či Slovinska a cenné sú aj dva bodkované dresy pre najlepšieho vrchára Tour.
Viac ako polovicu kariéry strávil so slovenskou partiou okolo bratov Saganovcov. Päť sezón bol jeho tímovým kolegom aj bývalý majster Európy U23 Erik Baška.
"S Rafalom sme mali dobrý vzťah, rovnako ako s ďalšími Poliakmi - Maciejom Bodnarom či Pawlom Poljanskim. Rafal vždy bral cyklistiku veľmi vážne, ale na tréningoch, sústredeniach či v autobuse sme si užili veľa zábavy.
Pamätám si, ako som mu na pretekoch v Kalifornii (2017) robil v štyroch etapách domestika. Napokon skončil celkovo druhý a s Peťom Saganom vyhrali po jednej etape. Boli to skvelé preteky," povedal pre Sportnet.
Svoju prvú Grand Tour síce Majka nedokončil, no už pri druhej účasti na Vuelte pomohol k zisku červeného dresu legendárnemu Albertovi Contadorovi.
"Sledoval som, ako rástol, vyvíjal sa a zlepšoval. Spomínam si, keď sme v roku 2012 vyhrali Vueltu. Napriek mladému veku bol pre mňa veľmi dôležitý.
Zažili sme spolu krásne chvíle na sústredeniach, kde nás Rafal posúval dopredu. Teraz mu prajem všetko najlepšie, aby si užíval novú etapu života," uviedol pre Eurosport bývalý španielsky cyklista.
Bol pri 18-tich triumfoch Pogačara
Po prestupe do Bory-Hansgrohe sa stal lídrom na tých najväčších pretekoch, no celkovo dosiahol vo farbách nemeckého tímu len štyri víťazstvá.
V rozhovore pre bici.pro priznal, že pozícia jediného lídra na celkové poradia bola pre neho stresujúca a po štyroch rokoch potreboval zmenu.
VIDEO: Prvé kariérne víťazstvo Rafala Majku na Tour de France 2014
Kariéru opäť nakopol v tíme UAE Emirates, kde mal síce iba o jedno víťazstvo viac ako v Bore, no jeho pozícia sa zmenila. Stal sa z neho spoľahlivý vrchársky domestik a tešil sa z úspechov svojich kolegov.
V zostave s Tadejom Pogačarom bol 27-krát a až v 18 prípadoch Slovinec triumfoval. Pomohol mu k prvenstvu na Tour, Gire, dvom úspechom na Tirreno-Adriatico či bol pri všetkých piatich víťazstvách v Lombardsku.
"Chcem ti poďakovať za všetky tie roky, ktoré si bol po mojom boku. Bol si môj veľký brat, mentor a možno vôbec najlepší tímový kolega.
Špeciálne na Grand Tours sme si mnohým prešli. Ďakujem ti, prajem všetko dobré a dúfam, že sa čoskoro vidíme aj mimo bicykla," uviedol Pogačar.
Slovami chvály nešetril ani manažér tímu UAE Emirates Mauro Gianetti, podľa ktorého zanecháva Majka výraznú stopu v histórii cyklistiky.
"Rafal, je čas ukončiť kariéru. Bola úžasná a môžeš byť na ňu hrdý. K nám si priniesol charakter, humor a profesionalitu. Si úžasný človek a pre športového riaditeľa je snom mať pretekára, akým si ty.
Pre mňa bolo potešením s tebou pracovať. Užívaj si život so svojou rodinou, no ak by si si to ešte s cyklistikou rozmyslel, sme tu," povedal Švajčiar.
Podľa poľského novinára Sebastiana Parfjanowicza mal Majka na stole ešte atraktívnu ponuku na sezónu 2026 s platom milión eur. Presviedčal ho aj Pogačar, ale Poliak už rozhodnutie nezmenil.
VIDEO: Majka a Pogačar vo 4. etape pretekov Okolo Slovinska 2022
Blízko k olympijskému zlatu
V detstve bol jeho najväčším podporovateľom otec Piotr, ktorý zvykol hovoriť, že pokiaľ bude žiť, z jeho syna bude profesionálny cyklista.
"Keď sa z jedných pretekov vrátil zakrvavený, jeho matka Kamila nechcela už o cyklistike počuť. Pre Rafala však iná možnosť nebola," spomína si jeho prvý tréner Zbigniew Klek pre web Przeglad Sportowy.
Spočiatku bol v tieni Michala Kwiatkowského, ktorý bol považovaný za väčší talent a už v roku 2014 sa stal v španielskej Ponferrade majstrom sveta.
Majka v tom roku vyhral dve etapy na Tour a o dva roky neskôr bol blízko k tomu, aby dosiahol najväčší triumf kariéry na olympiáde v Riu de Janeiro.
Parfjanowicz vo svojom článku pripomenul, že dlho len málokto vedel, že Majka bol veľmi blízko k zisku zlatej medaily. Všetko zmenil zdvihnutý prst.
VIDEO: Dôležitý okamih pretekov na OH 2016 v čase 6:07:30 h
"V zbesilých pretekoch, v ktorých jazdci bojovali bez vysielačiek, sa na Majku zabudlo. Malá skupina favoritov si myslela, že vedie a šetrila energiu.
Zopár kilometrov pred cieľom sa Španiel Rodriguez od niekoho dozvedel, že pred nimi je stále Poliak. V televízii bolo vidieť ako zdvihol prst a ukázal dopredu. Hneď sa zvýšilo tempo," opísal novinár olympijské preteky.
Napokon Majka skončil tretí. Bol taký vyčerpaný, že v rozhovore pre poľskú televíziu odpovedal na otázky v angličtine. V závere nestačil na Dána Jakoba Fuglsanga a zlatého Belgičana Grega van Avermaeta.
Aj my ho potrebujeme
Nájdu sa aj kritici, ktorí povedia, že bol vždy v tieni nejakej veľkej hviezdy.
Napriek tomu patril medzi najrešpektovanejšie postavy celého pelotónu a ako jediný jazdil v tíme s Contadorom, Saganom aj Pogačarom.
"Keď bol Sagan vo forme, dokázal vyhrať všetko. Tri tituly z MS za sebou nie sú normálne. Alberto bol typ jazdca, ktorý si mohol povedať, že vyhrá Giro, Tour alebo Vueltu, a potom to skutočne aj dokázal.
A potom je tu Tadej, ktorý veľa nehovorí, ale vyhráva všetko. V živote som nikoho takého nevidel. Je to stroj, zabijak," zhodnotil Majka tímových kolegov.
Veľký podiel na jeho úspešnej kariére má aj manželka Magdalena, s ktorou má dve deti. Podľa vlastných slov mu doma vytvorila skvelé podmienky.
Napríklad, po náročných tréningoch či pretekoch mal priestor na oddych. O to väčšia ťarcha a zodpovednosť bola na pleciach jeho manželky.
A hoci mal jeden z najlepších poľských cyklistov histórie na stole miliónový kontrakt, rozhodol sa dodržať slovo, ktoré dal svojej polovičke.
"Viem, že fanúšikovia ho potrebujú, ale my tiež. Deti ho majú veľmi radi, najmä Oliwier. To je samé ocko sem, ocko tam... Ani nechcem hovoriť, ako chudáčik plakal, keď Rafal išiel na preteky a hovoril mu, že nejdeš.
Podľa mňa je dobré, že Rafal končí kariéru na vrchole. Navyše, konečne s ním začínam chodiť von (smiech). Povedal, že v 36 rokoch skončí s cyklistikou a ako vieme, 12. septembra mal 36," dodala Magdalena.