    Kubišovi už na šprint nezostali sily. Lídri Quick-Stepu vládnu na dvoch kontinentoch

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: TASR)
    Sportnet|15. okt 2025 o 17:30
    Tim Merlier nadviazal na triumf Paula Magniera.

    Okolo Holandska 2025

    Výsledky 1. etapy (Dordrecht - Dordrecht, 118,5 km):

    1.

    Tim Merlier

    Belgicko

    Soudal Quick-Step 

    2:33:07 h

    2.

    Olav Kooij

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    3.

    Tobias Lund Andresen

    Dánsko

    Picnic PostNL

    + 0 s

    4.

    Tim Torn Teutenberg

    Nemecko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    5.

    Danny van Poppel

    Holandsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 0 s

    6.

    Cees Bol

    Holandsko

    XDS Astana

    + 0 s


    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 0 s

    BRATISLAVA. Záver cyklistickej sezóny prináša aj zaujímavý interný súboj šprintérov tímu Soudal Quick-Step. Po tom, čo Paul Magnier uspel na podujatí v Číne, sa o osem hodín neskôr tešil z víťazstva aj Tim Merlier.

    Bývalý majster Európy ovládol prvú etapu pretekov Okolo Holandska, ktoré sa do kalendára vracajú po 21 rokov. V Dordrechte predviedol svoje rýchlostné kvality a zdolal Holanďana Olava Kooija.

    Na konto si pripísal šestnáste víťazstvo v sezóne, čo je rovnaký počet ako má jeho tímový kolega a ústredná postava 69. ročníka pretekov Okolo Slovenska.

    "Bol to ťažký šprint aj preto, že nie som v najlepšej kondícii. Bolo to skôr o správnom načasovaní ako o nohách. Dosiahli sme tu už druhé víťazstvo, čo je super," povedal po pretekoch Tim Merlier.

    VIDEO: Zostrih z 1. etapy pretekov Okolo Holandska 2025

    Do oranžového dresu lídra celkového poradia sa obliekol Švéd, ktorý v utorkovom prológu mal rovnaký čas ako víťazný Ethan Hayter, no v stredajšej etape získal tri bonifikačné sekundy, ktoré ho dostali na čelo. 

    Prvá etapa príliš nevyšla Lukášovi Kubišovi. Slovenský majster sa určite chcel zapojiť do súboja o pódium či top 5, ale skončil ďaleko za najlepšími.

    V technickom závere si nevypracoval dobrú pozíciu, v istom momente dokonca musel doháňať stratu, a tak mu na šprint nezostali sily ani priestor.

    Priebežné celkové poradie po 1. etape

    1.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    2:37:31 h

    2.

    Cameron Rogers

    Austrália

    Lidl - Trek

    + 0 s

    3.

    Ethan Hayter

    Veľká Británia

    Soudal Quick-Step

    + 2 s

    4.

    Olav Kooij

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 2 s

    5.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 5 s

    6.

    Huub Artz

    Holandsko

    Intermarché - Wanty

    + 5 s


    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 12 s

