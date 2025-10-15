Kubišovi už na šprint nezostali sily. Lídri Quick-Stepu vládnu na dvoch kontinentoch

Okolo Holandska 2025
Výsledky 1. etapy (Dordrecht - Dordrecht, 118,5 km):
1.
Tim Merlier
Belgicko
Soudal Quick-Step
2:33:07 h
2.
Olav Kooij
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
3.
Tobias Lund Andresen
Dánsko
Picnic PostNL
+ 0 s
4.
Tim Torn Teutenberg
Nemecko
Lidl - Trek
+ 0 s
5.
Danny van Poppel
Holandsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 0 s
6.
Cees Bol
Holandsko
XDS Astana
+ 0 s
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 0 s
BRATISLAVA. Záver cyklistickej sezóny prináša aj zaujímavý interný súboj šprintérov tímu Soudal Quick-Step. Po tom, čo Paul Magnier uspel na podujatí v Číne, sa o osem hodín neskôr tešil z víťazstva aj Tim Merlier.
Bývalý majster Európy ovládol prvú etapu pretekov Okolo Holandska, ktoré sa do kalendára vracajú po 21 rokov. V Dordrechte predviedol svoje rýchlostné kvality a zdolal Holanďana Olava Kooija.
Na konto si pripísal šestnáste víťazstvo v sezóne, čo je rovnaký počet ako má jeho tímový kolega a ústredná postava 69. ročníka pretekov Okolo Slovenska.
"Bol to ťažký šprint aj preto, že nie som v najlepšej kondícii. Bolo to skôr o správnom načasovaní ako o nohách. Dosiahli sme tu už druhé víťazstvo, čo je super," povedal po pretekoch Tim Merlier.
VIDEO: Zostrih z 1. etapy pretekov Okolo Holandska 2025
Do oranžového dresu lídra celkového poradia sa obliekol Švéd, ktorý v utorkovom prológu mal rovnaký čas ako víťazný Ethan Hayter, no v stredajšej etape získal tri bonifikačné sekundy, ktoré ho dostali na čelo.
Prvá etapa príliš nevyšla Lukášovi Kubišovi. Slovenský majster sa určite chcel zapojiť do súboja o pódium či top 5, ale skončil ďaleko za najlepšími.
V technickom závere si nevypracoval dobrú pozíciu, v istom momente dokonca musel doháňať stratu, a tak mu na šprint nezostali sily ani priestor.
Priebežné celkové poradie po 1. etape
1.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
2:37:31 h
2.
Cameron Rogers
Austrália
Lidl - Trek
+ 0 s
3.
Ethan Hayter
Veľká Británia
Soudal Quick-Step
+ 2 s
4.
Olav Kooij
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 2 s
5.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 5 s
6.
Huub Artz
Holandsko
Intermarché - Wanty
+ 5 s
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 12 s