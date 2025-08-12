VIDEO: Skvelý Kubiš finišoval na pódiu. V záverečnom špurte ho prekonal len elitný šprintér

Okolo Dánska 2025
Výsledky 1. etapy (Nexo - Ronne, 178,3 km):
1.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl-Trek
4:03:45 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 0 s
3.
Conrad Haugsted
Dánsko
Team ColoQuick
+ 0 s
RONNE. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš finišoval v úvodnej etape pretekov Okolo Dánska na 2. mieste.
Pre slovenského cyklistu ide o piate pódiové umiestnenie v tomto roku na medzinárodných podujatiach.
VIDEO: Finiš 1. etapy Okolo Dánska 2025
Na konte má jednu výhru, trikrát druhé miesto a raz skončil tretí.
Kubiša prekonal len domáci cyklista Mads Pedersen z tímu Lidl-Trek. Kubiš a Pedersena na pódiu doplnil ďalší Dán Conrad Haugsted.