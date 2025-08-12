    VIDEO: Skvelý Kubiš finišoval na pódiu. V záverečnom špurte ho prekonal len elitný šprintér

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|12. aug 2025 o 20:48
    Kubiša prekonal len hviezdny domáci cyklista.

    Okolo Dánska 2025

    Výsledky 1. etapy (Nexo - Ronne, 178,3 km):

    1.

    Mads Pedersen

    Dánsko

    Lidl-Trek

    4:03:45 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 0 s

    3.

    Conrad Haugsted

    Dánsko

    Team ColoQuick

    + 0 s

    RONNE. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš finišoval v úvodnej etape pretekov Okolo Dánska na 2. mieste.

    Pre slovenského cyklistu ide o piate pódiové umiestnenie v tomto roku na medzinárodných podujatiach.

    VIDEO: Finiš 1. etapy Okolo Dánska 2025

    Na konte má jednu výhru, trikrát druhé miesto a raz skončil tretí.

    Kubiša prekonal len domáci cyklista Mads Pedersen z tímu Lidl-Trek. Kubiš a Pedersena na pódiu doplnil ďalší Dán Conrad Haugsted.

