Išiel na prechádzku so psom. Bývalého cyklistu brutálne zavraždili

BOGOTÁ. Niekdajší kolumbijský cyklista Marlon Pérez bol zavraždený vo veku 48 rokov.

Bývalý juniorský majster sveta v dráhovej cyklistike z roku 1994 sa stal obeťou brutálneho útoku, pri ktorom utrpel smrteľné zranenia.

Incident sa odohral počas jeho rannej prechádzky so psom, keď sa na neho pokúsil zaútočiť zlodej.

Podľa denníka AS Colombia, a ďalších kolumbijských médií, sa útočník pokúsil strhnúť Pérezovi zlatú retiazku. Bývalý cyklista sa bránil, no páchateľ ho zasiahol ostrým predmetom do oblasti krku.