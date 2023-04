Žltý dres nebránil, ale sám útočil. Vingegaard získal ďalšie víťazstvo

SANTURTZI. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval aj vo štvrtkovej 4. etape pretekov Okolo Baskicka. Druhý finišoval rovnako ako deň predtým Španiel Mikel Landa, ktorý so svojím sokom prehral špurt do kopca.

Prvý únik päťčlennej skupiny nemal šancu na úspech. Nasledovalo spomenuté stúpanie a na ňom prišli útoky ašpirantov na celkové poradie.

Veľmi dobrú formu predviedol Vingegaard a namiesto bránenia žltého dresu sám útočil. Na jeho dynamický nástup dokázal reagovať len Landa.

Za nimi išla väčšia skupina prenasledovateľov.

Dvojica mala na vrchole kopca náskok 30 sekúnd a pred sebou dlhý zjazd a potom rovinku do cieľa. Skupina za nimi sa rýchlo približovala, no dvojici to stačilo a v špurte do mierneho kopca sa presadil víťaz Tour de France.

Celkové poradie po 4. etape