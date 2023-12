Za jeden deň som vyfajčil viac ako 700 cigariet, priznal niekdajší šampión Tour de France

"Z vína som prešiel na whisky. Najprv jeden pohár denne, potom dva, každý týždeň ma to uspávalo. Bol som vrcholový športovec a dokázal som svoje telo hnať do extrému. To mi umožnilo vyhrať Tour, ale aj ísť opačným smerom.

Mohol som piť viac whisky a šnupať viac a viac kokaínu. Mnoho ľudí by spáchalo samovraždu, ale moje telo odolalo," hovorí Nemec v spomenutom dokumente.



Ullrich tvrdí, že v súvislosti s návykovými látkami si sám pre seba vymýšľal nové výzvy, ktoré chcel prekonať.

"Raz som chcel vytvoriť svetový rekord. Za jeden deň som vyfajčil viac ako 700 cigariet. Je záhadou, ako som to vydržal tak dlho,“ dodal.