Tajomstvá sú jed, vysajú z vás život. Doping dostal Ullricha na dno

Cesta k dopingu tak bola jednoduchšia, no stále to bolo porušenie pravidiel. Vo Francúzsku dokonca trestný čin, preto to nebrali na ľahkú váhu. Naopak, so silnejúcou snahou antidopingových agentúr dostať zakázané látky pod kontrolu sa cítili ako obete.

Váš mozog je presvedčený, že zomiera

Pre viacerých to bol spúšťač silných psychických problémov a závislostí. Doping a tajomstvá z nich vysávali život, prepadali úzkosti, trpeli paranojou, depresiami.

„Ľudia nechápu, ako veľmi depresia bolí. Je to, akoby bol váš mozog presvedčený, že zomiera, a produkuje kyselinu, ktorá vás zožiera zvnútra, až kým nezostane len desivá prázdnota. Vaša myseľ sa naplní temnými myšlienkami. Myslíte si, že ste bezcenný a že vás vaši priatelia nenávidia," hovoril Hamilton. Roky trpel.