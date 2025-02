VIDEO: Chaos na pretekoch v Portugalsku. Takmer celý pelotón netrafil do cieľa

Cyklisti sa rozbehli a šprintovali, no mimo cieľovej rovinky. Aj fanúšikovia, ktorí sledovali cieľovú rovinku, ostali prekvapení, keď zistili, že cyklisti idú za ich chrbtom.

BRATISLAVA. Bol to etapový dojazd, akých profesionáli absolvovali stovky. Prvá etapa pretekov Okolo Algarve sa však skončila chaosom.

„Niekto mal zlú informáciu na poslednom kruhovom objazde. Ono je to vlastne až komické," cituje Wouta van Aerta Het Nieuwsblad. Belgičan chcel tiež bojovať o víťazstvo, lenže uvedomil si, že je na nesprávnej strane bariéry.

Bol to šok a Ganna sa zo svojho triumfu tešil. No márne. Organizátori boli nútení výsledky zrušiť.

„Najprv som si hovoril: Ako je to možné? Chvíľu som pokračoval a potom som uvidel ľudí, ktorí nám signalizovali, že si musíme dávať pozor. Táto odbočka mala byť uzavretá, potom by k takémuto zmätku nedošlo. Nevidel som, čo sa deje predo mnou, nemal som na to ako reagovať," doplnil.

Belgický šprintér Arnaud De Lie si myslí, že chybu urobili pretekári a nie organizátori.

„Vedeli sme, že máme odbočiť vľavo. Záver sme si prešli a všetko sme mali naštudované. A zrazu všetci pretekári išli doprava. Potom sme ich nasledovali, aby sme nespôsobili pád," hovoril pre Het Nieuwsblad De Lie.

Problém bol v tom, že cyklisti nasledovali sprievodné motocykle. Tie však vždy pred cieľom z trate odbočia. Neprechádzajú cieľovou rovinkou.