Hviezdny šprintér mení tím. Zapísal sa do histórie triumfom na Grand Tour

Eritrejský cyklista Biniam Girmay, ktorý sa zapísal do histórie ako prvý Afričan tmavej pleti s víťazstvom v etape na Grand Tour, opustí tím Intermarché–Wanty pred začiatkom budúcej sezóny.
Belgický tím to oznámil v piatok.
Dvadsaťpäťročný Girmay prišiel do tímu v roku 2021 a o rok neskôr triumfoval v etape na Giro d’Italia. Minulý rok získal zelený dres pre najlepšieho šprintéra na Tour de France a zaznamenal aj tri etapové víťazstvá.
„S Intermarché–Wanty to bola pre mňa úžasná cesta. Stále som vďačný za dôveru, ktorú vo mňa vložili pred piatimi rokmi, a za to, že mi dali šancu stať sa jazdcom World Tour.
Teraz je však čas na novú kapitolu, chcem poďakovať všetkým v Intermarché–Wanty za uplynulých päť sezón,“ citovala agentúra AFP Girmaya, ktorý nespomenul svoj budúci tím. Zmluvu mal platnú až do roku 2028.
VIDEO: Girmay s víťazstvom na Tour de France
Girmay je spájaný s prestupom do tímu NSN Cycling, ktorý predtým vystupoval pod názvom Israel Premier-Tech.
V budúcej sezóne sa Intermarché–Wanty zlúči s Lottom a prvé veľké preteky roka, Tour Down Under v Austrálii, sa začnú 20. januára.