    Hviezdny šprintér mení tím. Zapísal sa do histórie triumfom na Grand Tour

    Eritrejský cyklista Biniam Girmay sa stal víťazom 12. etapy Tour de France 2024.
    Eritrejský cyklista Biniam Girmay sa stal víťazom 12. etapy Tour de France 2024.
    TASR|28. nov 2025 o 12:01
    Je spájaný s prestupom do tímu NSN Cycling.

    Eritrejský cyklista Biniam Girmay, ktorý sa zapísal do histórie ako prvý Afričan tmavej pleti s víťazstvom v etape na Grand Tour, opustí tím Intermarché–Wanty pred začiatkom budúcej sezóny.

    Belgický tím to oznámil v piatok.

    Dvadsaťpäťročný Girmay prišiel do tímu v roku 2021 a o rok neskôr triumfoval v etape na Giro d’Italia. Minulý rok získal zelený dres pre najlepšieho šprintéra na Tour de France a zaznamenal aj tri etapové víťazstvá.

    „S Intermarché–Wanty to bola pre mňa úžasná cesta. Stále som vďačný za dôveru, ktorú vo mňa vložili pred piatimi rokmi, a za to, že mi dali šancu stať sa jazdcom World Tour.

    Teraz je však čas na novú kapitolu, chcem poďakovať všetkým v Intermarché–Wanty za uplynulých päť sezón,“ citovala agentúra AFP Girmaya, ktorý nespomenul svoj budúci tím. Zmluvu mal platnú až do roku 2028.

    VIDEO: Girmay s víťazstvom na Tour de France

    Girmay je spájaný s prestupom do tímu NSN Cycling, ktorý predtým vystupoval pod názvom Israel Premier-Tech.

    V budúcej sezóne sa Intermarché–Wanty zlúči s Lottom a prvé veľké preteky roka, Tour Down Under v Austrálii, sa začnú 20. januára.

    Cyklistika

