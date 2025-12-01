Elitný šprintér vyriešil svoju budúcnosť. Bude kolegom českého vrchára

Elitný šprintér Biniam Girmay podľa očakávania posilní od budúceho roku stajňu NSN Cycling Team, za ktorú preteká aj český vrchár Jan Hirt.
Tím so švajčiarskou licenciou so sídlom v Španielsku dnes oznámil, že eritrejský jazdec získal trojročnú zmluvu.
Noví manažéri na čele s bývalým futbalistom Andrésom Iniestom premenovali bývalý tím Israel–Premier Tech na NSN Cycling Team, keďže predošlá značka vyvolávala protesty propalestínskych aktivistov pre svoje väzby na Izrael.
Dnes posilnil tím víťaz bodovacej súťaže z minuloročnej Tour de France Girmay, ktorý pred rokom na slávnych pretekoch vyhral aj tri etapy.
VIDEO: Girmay s víťazstvom na Tour de France
Do NSN smeroval africký cyklista z tímu Intermarché–Wanty.
„Vnímam to ako novú a skvelú príležitosť a cítim, že je to pre moju budúcnosť to najlepšie,“ povedal dvadsaťpäťročný Girmay k angažmánu v stajni, v ktorej je jedným zo športových riaditeľov ďalší Čech René Andrle.