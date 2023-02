Mladý Býk? Vo veľkom objave cyklistiky vidia mladého Sagana

Meno Arnaud de Lie by si mal každý priaznivec cyklistiky dobre zapamätať. Má ešte len 20 rokov, ale vo svetovom rebríčku je na 5. mieste. Na pretekoch jazdí skúsene a dravo, akoby bol už ostrieľaným veteránom.

De Lie vyrástol vo valónskej časti Belgicka a pochádza z farmárskej rodiny. Od malička musel pomáhať pri kravách. Rodina ich má na farme niekoľko stoviek a mladý šampión pri nich zosilnel.

Dojím kravy, smial sa

Mládežnícky tréner Dirk Onghena spomína, že keď robili pretekári z juniorského tímu fyzické testy, De Lie všetkých prevýšil.

„Robili zhyby na hrazde. Chlapci sa dokázali vytiahnuť 8 až 15-krát. Až prišiel rad na Arnaud a on dokázal urobiť vyše 40 zhybov. Všetkých prekvapil.

Páni, to bolo niečo, zvolal som naňho a on mi so širokým úsmevom vraví: Dojím kravy Dirk,“ opisoval tréner Onghema pre denník Het Laatste Nieuws.

Svoj farmársky pôvod nikdy netajil. Platí skôr pravý opak. Stalo sa to aj v cyklistike jeho znamením.