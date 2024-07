Tour ponúkla šou. Mnohí museli bicykle tlačiť a Francúzom vyšlo to, čo so Saganom nie

Napríklad, v sobotu sa vydal do úniku len Jonas Abrahamsen, a tak jeho šanca na etapový triumf bola mizivá. Prakticky nič sa nedialo, 15 kilometrov pred páskou pelotón Nóra poľahky dostihol a potom sa šprintovalo.

Chvíľu to vyzeralo na útok trojice hlavných favoritov celkového poradia, neskôr na vydarený útok Mathieu van der Poela a istý čas aj na triumf muža, ktorý pôvodne ani nebol nominovaný na Tour.

"Mysľou vám prebehnú všelijaké veci a potom vyhráte. Je to neuveriteľný pocit a fantastický zážitok. Určite to oslávime. Dáme si šampanské, keďže v pondelok máme deň voľna," povedal Turgis.

Turgis ukončil sedemročné čakanie

TotalEnergies je tímom, za ktorý dve sezóny jazdil aj Peter Sagan.

Do tímu prišiel ako veľká hviezda, priniesol so sebou sponzora bicyklov Specialized a francúzskemu tímu mal pomôcť dostať sa do veľkej cyklistiky. Teda niečo podobné, čo dokázal s Borou-Hansgrohe.

Ani s ním v zostave sa síce TotalEnergies nepodarilo dostať na úroveň World Tour tímov, ale pravidelne dostával pozvánky organizátorov na veľké podujatia a našiel si svoje miesto v cyklistickom pelotóne.