ONLINE: 9. etapa na Tour de France 2024 dnes, LIVE

Výměny ruplých galusek, technické problémy, ztráty kontaktu či naopak úniky. To vše nabízí náročné úseky na šotolině, z čehož ne každý má radost, ale pro diváky se jedná o atraktivní a pikantní záležitost. Etapa z Troyes do Troyes bude vyhovovat mužům, kteří mají vysoké kvality například na dlažebních kostkách, byť šotolina, nebo chcete-li drobný štěrk, není úplně to stejné jako kostky. Ale stejně jako kostky dokáže hodně míchat pořadím.



Devátá etapa nabízí čtyři vrchařské prémie čtvrté kategorie, jednu sprinterskou prémii a čtrnáct šotolinových úseků, tu kratších, tu dlouhých několik kilometrů. Včetně stoupání na Cote de Chacenay, Cote de Val Frion a Cote de Baroville, kde se budou rozdávat bodíky do vrchařské prémie. Čím víc se bude blížit cíl etapy, tím víc těchto šotolinových úseků bude.



Experti favorizují hlavně Toma Pidcocka, Mathieua van der Poela či Wout van Aerta. Opomenout ale nelze ani další závodníky, včetně sprinterů a klasikářů. Mezi jmény, které by mohly atakovat etapový vavřín, se pak zmiňuje i trio nejlepších z osmé etapy, tedy Biniam Girmay, Jasper Philipsen a Arnaud De Lie. Mnohem víc se ale věří Pellovi Bilbaovi, Davidemu Formolovi, Maximu Van Gilsovi, Romainovi Grégoiremu či Bryanovi Coquardovi.



Vše ale bude záviset na tom, jestli peloton, nebo část pelotonu, dokáže zařídit hromadných dojezd. Vítězství z úniku by nebylo pro devátou etapu překvapením.