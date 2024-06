Quick-Step ovládol etapu, až keď prišiel jeho šéf. Išli si svoje, uznal najlepší Slovák

DUBNICA NAD VÁHOM. Nevyhrali tímovú časovku a aj v etape do Hlohovca sa museli skloniť pred silou austrálskeho World Tour tímu Jayco AlUla.

Tentokrát však elitný belgický tím nenechal nič na náhodu. Približne štyri kilometre pred cieľom začal ťahať Martin Svrček a do záverečného kilometra prichádzali jazdci Quick-Stepu štyria na čele.

"Bol som veľmi motivovaný. Pre nás sú to dôležité preteky, keďže máme slovenského sponzora janom. Je veľmi pekné vidieť, ako mladí chlapci pracovali a som veľmi šťastný, že sa nám podarilo zvíťaziť," povedal Francúz.

Prvá polovica záverečného kilometra mierne stúpala a práve tu dokázali ešte viac vystupňovať tempo. Keď sa stúpanie zlomilo 500 metrov pred cieľom, Alaphilippe mal už náskok, ktorý si udržal do cieľa.

Ďalším výborným umiestnením sa blysol Lukáš Kubiš. Tentokrát mu pódium ušlo, no piate miesto je jeho druhý najlepší výsledok na Okolo Slovenska.

"Vždy je to o taktike a dobrej znalosti trate. Opäť sme potvrdili, prečo sme Wolfpack (vlčia svorka, prezývka). Boli sme hladní po víťazstve a som rád, že to Julianovi vyšlo," povedal Lefevere.

"Záver bol hektický, ale Quick-Step to urobil výborne. My sme s Michaelom Borošom išli za nimi, takže som mal super pozíciu, ale oni mali početnú prevahu. V kopci si to rozpojili a napokon z toho bolo piate miesto.

Dnes boli najlepší, v tom závere si išli svoje. Bolo na nich vidno, že boli veľmi motivovaní, keďže predošlé etapy im nevyšli," povedal Kubiš.