Začalo to ako sen. Curacao je inšpiráciou pre nás všetkých, hovorí Infantino

WILLEMSTAD.Na budúcoročných majstrovstvách sveta vo futbale sa premiérovo predstaví viacero tímov, ale karibský ostrov Curacao bude historicky najmenšou krajinou podľa počtu obyvateľov s účasťou na záverečnom turnaji.
Postupový výsledok, bezgólovú remízu s Jamajkou, zvládlo uhrať aj bez svojho trénera Dicka Advocaata.
Curacao prešlo desaťzápasovou kvalifikačnou cestou v Konfederácii futbalových asociácií Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) bez prehry, miestenku na MS 2026 si zabezpečilo ako víťaz B-skupiny.
Postupom zároveň prekonalo zápis Islandu, ktorý bol pri účasti na MS 2018 najmenšou krajinou z pohľadu počtu obyvateľov.
„Gratulujem Curacau k neuveriteľnému úspechu. Len vo vašom štvrtom kvalifikačnom cykle ako nezávislá krajina ste nás všetkých inšpirovali vaším zaslúženým postupom na MS 2026.
Bude to najväčší turnaj v histórii a vaša prítomnosť sa len pridá k tomu, že svet spozná vašich talentovaných hráčov a ctižiadostivých fanúšikov. Nemôžeme sa vás už dočkať v lete a tiež na decembrovom žrebe,“ pogratuloval na sociálnych sieťach prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.
VIDEO: Zostrih zápasu Jamajka - Curaçao
Curacao funguje ako samostatná krajina len od roku 2010, dovtedy bol ostrovný štát súčasťou Holandských Antíl.
V rozhodujúcom kvalifikačnom stretnutí sa navyše musel vyrovnať s neprítomnosťou trénera Dicka Advocaata. Sedemdesiatosemročný Holanďan absentoval z rodinných dôvodov.
„Začalo to ako sen, postúpiť na majstrovstvá sveta. Mohli sme si vyberať hráčov z Holandska, ktorí neboli dostatočne dobrí na to, aby hrali za ich reprezentáciu, ale mohli byť súčasťou Curacaa.
Je to veľká vec a sme extrémne hrdí. Nečakal som, že sa dostaneme na majstrovstvá sveta,“ zhodnotil kapitán Leandro Bacuna pre The Athletic.