Zázrak z Karibiku. MS budú mať najmenšieho účastníka v histórií aj príbeh odporu vojny

KINGSTON. Haiti v utorok vzdorovalo všetkým prognózam a vybojovalo si miestenku na budúcoročné majstrovstvá sveta.
Pridať sa k nemu dokázali aj Panama a Curaçao, ktoré sa zároveň stalo najmenšou krajinou v histórii, aká si kedy vybojovala účasť na svetovom šampionáte.
Trojica tímov ovládla svoje skupiny v rámci kvalifikácie severoamerickej, stredoamerickej a karibskej zóny (CONCACAF) a postúpila tak na 48-členný záverečný turnaj, ktorý sa bude konať v Kanade, Mexiku a USA.
Haiti zdolalo Nikaraguu 2:0 na Curaçau, kde musí hrať svoje domáce zápasy pre chaos a násilie v krajine. Výhrou si zabezpečilo prvé miesto v skupine C. Panama si zasa po hladkom triumfe 3:0 nad Salvádorom doma udržala pozíciu lídra skupiny A.
Curaçao sa zapísalo do dejín
Curaçao remizovalo na pôde Jamajky 0:0 a udržalo si náskok jedného bodu na čele skupiny B, hoci nastúpilo bez skúseného holandského trénera Dicka Advocaata, ktorý sa cez víkend vrátil do Európy z rodinných dôvodov.
Tento karibský ostrov, ktorý je samosprávnou súčasťou Holandska a má len 156-tisíc obyvateľov, sa stal suverénne najmenej ľudnatou krajinou, aká kedy postúpila na svetový šampionát — prekonal tak doterajší rekord Islandu s približne 350-tisíc obyvateľmi.
VIDEO: Zostrih zápasu Jamajka - Curaçao
Curaçao sa však v Kingstone poriadne triaslo. Jamajka dostala v nadstavenom čase pokutový kop, no rozhodca po konzultácii s VAR verdikt zrušil.
Jamajčania, vedení bývalým trénerom Anglicka Steveom McClarenom, potrebovali na postup víťazstvo, v druhom polčase trikrát trafili konštrukciu brány, no tím Curaçaa – zložený výlučne z hráčov narodených v Holandsku s antilskými koreňmi – tlak ustál a oslávil premiérový postup na MS.
Tréner Haiti ešte nikdy nebol v krajine
Postup Haiti je o to nevšednejší, že ozbrojené gangy ovládajú väčšinu hlavného mesta Port-au-Prince. Konflikt vyhnal z domovov približne 1,3 milióna ľudí a krajinu sužuje hlad na úrovni humanitárnej katastrofy.
Nebezpečenstvo v krajine je také veľké, že tréner Sébastien Migné tam za 18 mesiacov od svojho vymenovania ani raz necestoval. Napriek tomu dokázal francúzsky kouč poskladať tím, ktorý prežil futbalový rozprávkový príbeh – Haiti sa na svetový šampionát prebojovalo len druhýkrát v histórii (prvýkrát v roku 1974).
Haiti vstupovalo do utorkového záverečného kola za Hondurasom len kvôli horšiemu skóre. Góly Louiciousa Deedsona a Rubena Providenca ich však posunuli na 11 bodov. Honduras len remizoval 0:0 v Kostarike a skončil s deviatimi.
VIDEO: Zostrih zápasu Haiti - Niracagua
Panama si so svojím súperom poradila suverénne. Už v úvode ju poslal do vedenia prudkou ranou obranca Slovana Bratislava César Blackman.
Druhý gól pridal z penalty bývalý hráč Dunajskej Stredy či Košíc Eric Davis, ktorý bol aj súčasťou panamského výberu pri ich jedinom štarte na MS v roku 2018. Tretí presný zásah pridal striedajúci José Luis Rodríguez.
Surinam bol pred utorkovými zápasmi pred Panamou vďaka lepšiemu skóre, no prehral 1:3 v Guatemale. Paradoxne, vlastný gól v závere ho však udržal v hre o šampionát – spolu s Jamajkou sa predstaví v medzizónovej baráži v marci.
Tam sa tímy z CONCACAF stretnú s Bolíviou, Konžskou demokratickou republikou, Irakom a Novou Kaledóniou. Šesť tímov bude bojovať o dve miestenky na finálovom turnaji.