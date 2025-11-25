Ronaldo o úvod MS 2026 nepríde. FIFA mu udelila len podmienečný dištanc

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo sa pravdepodobne vyhne zápasovému dištancu na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. Vyplýva to z utorkového verdiktu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Ronaldo dostal v predposlednom stretnutí európskej kvalifikácie červenú kartu za úder lakťom do tváre írskeho obrancu Daru O'Sheu.
Následne vynechal záverečné stretnutie F-skupiny s Arménskom (9:1), v ktorom si Portugalci zaistili priamy postup na šampionát.
Očakávalo sa, že hviezdny útočník príde ešte o minimálne jeden duel a rekordnú šiestu účasť na MS odštartuje neskôr, no disciplinárna komisia FIFA v utorok zverejnila rozhodnutie, podľa ktorého mu zvyšné dve stopky podmienečne odložili na jeden rok.
Verdikt prišiel len pár dní po tom, ako sa Ronaldo zúčastnil na oficiálnej večeri vo Washingtone, pripomenula agentúra AP.
V Bielom dome sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a s korunným princom Saudskej Arábie Mohamedom bin Salmánom.
Ten predsedá saudskému investičnému fondu, väčšinovému vlastníkovi tamojšieho Al-Nassr, v ktorom Ronaldo pôsobí od januára 2023.