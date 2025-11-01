Chochlíková zvládla debut v Karate Combat. V Miami zdolala Brazílčanku Silvu

MIAMI. Monika Chochlíková zaznamenala víťazný debut v organizácii Karate Combat, keď na turnaji číslo 57 zdolala na body Brazílčanku Janainu Silvu.
Slovenská reprezentantka musela zápas otáčať, no po slabšom úvode postupne prevzala kontrolu a zaslúžene triumfovala.
VIDEO: Karate Combat 57 - celý prenos z turnaja
V prvom kole sa Chochlíkovej nedarilo presadiť podľa predstáv. Silva tlačila dopredu, bola agresívna a dokázala ju dostať pod tlak. Slovenka mala problém s udržaním ideálnej vzdialenosti a čítaním tempa súperky.
Od druhého kola však prišlo výrazné zlepšenie. Chochlíková zrýchlila pohyb, začala presnejšie pracovať s kopmi, využívala klinč a kolená. Aktivitou a technikou postupne vymazala tlak Brazílčanky.
V záverečnom kole už Slovenka kontrolovala dianie v „pite“. Udržiavala vysoké tempo, presne zasahovala a bezpečne doviedla zápas do víťazného konca, čím potvrdila svoj post medzi elitou ženských postojových bojovníčok.