Chochlíková zvládla debut v Karate Combat. V Miami zdolala Brazílčanku Silvu

    Chochlíkova (vpravo) pri vyhlasovaní výsledku.
    Chochlíkova (vpravo) pri vyhlasovaní výsledku. (Zdroj: Youtube/Karate Combat)
    SvetMMA|1. nov 2025 o 01:07
    Slovenka po ťažšom úvode postupne prevzala kontrolu a zaslúžene získala výhru v Miami.

    MIAMI. Monika Chochlíková zaznamenala víťazný debut v organizácii Karate Combat, keď na turnaji číslo 57 zdolala na body Brazílčanku Janainu Silvu.

    Slovenská reprezentantka musela zápas otáčať, no po slabšom úvode postupne prevzala kontrolu a zaslúžene triumfovala.

    VIDEO: Karate Combat 57 - celý prenos z turnaja

    V prvom kole sa Chochlíkovej nedarilo presadiť podľa predstáv. Silva tlačila dopredu, bola agresívna a dokázala ju dostať pod tlak. Slovenka mala problém s udržaním ideálnej vzdialenosti a čítaním tempa súperky.

    Od druhého kola však prišlo výrazné zlepšenie. Chochlíková zrýchlila pohyb, začala presnejšie pracovať s kopmi, využívala klinč a kolená. Aktivitou a technikou postupne vymazala tlak Brazílčanky.

    V záverečnom kole už Slovenka kontrolovala dianie v „pite“. Udržiavala vysoké tempo, presne zasahovala a bezpečne doviedla zápas do víťazného konca, čím potvrdila svoj post medzi elitou ženských postojových bojovníčok.

    MMA

    dnes 01:07
