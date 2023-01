ONLINE: Česko - Švajčiarsko vo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2023 (U20 LIVE)

Štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov pokračuje stretnutím medzi Českom a Švajčiarskom.



Česko dokázalo prekvapujúco ovládnuť svoju základnú skupinu, kedy body stratilo iba pri prehre po predĺžení so Švédskom. Najskôr zverenci Radima Rulíka porazili Kanadu 5:2, potom si poradili s Rakúskom 9:0, podľahli Švédsku 2:3 po predĺžení, aby na záver základnej skupiny rozstrieľali Nemecko 8:1.



Švajčiarsko predvádzalo výkony ako na hojdačke. Helvéti najskôr zaskočili USA 3:2 po predĺžení, potom porazili rovnakým pomerom aj Lotyšsko po samostatných nájazdoch. Nasledovala prehra s USA 1:5 a triumf nad Slovenskom 4:3 po nájazdoch. Napriek trom triumfom to však stačilo len na postupové štvrté mieso.