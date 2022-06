Senzácia bola na spadnutie, Česi sa na ME triasli o postup zo skupiny

ME v malom futbale 2022 - skupina E

Do vyraďovacej fázy postupuje 16 tímov zo šiestich skupín. Prvé dve miesta sú teda postupové a do play off sa dostanú aj štyri najlepšie tímy z tretích miest.

Srbi však v poslednej 50. minúte viedli až 4:0 po dvoch góloch kapitána Čedomira Tomčiča a zásahoch Dordeho Celina a Aleksandara Zolnajiča.

V tom momente Čechom reálne hrozilo, že by skončili tretí a senzačne by nepostúpili do play off. Zachránil ich až v nadstavenom čase Jiří Sodoma.

Francúzi si na postupovú definitívu musia počkať do utorka 7. júna, kedy sú na programe posledné zápasy v ostatných skupinách.

Tabuľka skupiny E na ME v malom futbale 2022