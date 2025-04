ONLINE: Česko - Slovensko dnes, príprava MS v hokeji 2025 LIVE (piatok)

Prajem pekný podvečer pri sledovaní dnešnéto textového prenosu z prípravného zápasu medzi Českom a Slovenskom.



Slovensko odohralo včera prvý prípravný zápas na pôde Česka a po veľmi zlom výkone prehralo 0:4. České mužstvo bolo počas celého zápasu jasne lepšie. Zverenci Vladimíra Országha by mohli do dnešného zápasu nastúpiť aj s viacerými posilami. Vo včerajšom zápase nenastúpil Patri Koch, Adam Sýkora, Róbert Lantoši a ani Michal Krištof. Uvidíme ako to dnes hlavný kormidelník Slovenska poskladá.



Nominácia Slovenska na dvojzápas proti Česku





Brankári: Filip Belányi (HK Poprad), Adam Húska (HC Lugano/Švaj.), Patrik Rybár (Červená hviezda Kchun-lun/KHL)



Obrancovia: Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Rysy Spišská Nová Ves), Michal Beňo (HKM Zvolen), Mário Grman (Admiral Vladivostok), Dávid Mudrák (Mountfield Hradec Králové)



Útočníci: Maxim Čajkovič (VERVA Litvínov/ČR), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec/ČR), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice/ČR), Michal Krištof (SCL Tigers/Švaj.), Andrej Kukuča (HC’05 MONACObet Banská Bystrica), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec/ČR), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Libor Nemec (U-Mass Lowell/NCAA), Miloš Roman (Oceláři Třinec/ČR), Matúš Sukeľ (VERVA Litvínov/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Marek Hecl, Andrej Kudrna (obaja HKM Zvolen)