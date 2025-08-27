ONLINE: Česko - Portugalsko dnes, ME v basketbale 2025 LIVE (skupina A)

RIGA. Basketbalisti Česka a Portugalska hrajú dnes svoj prvý zápas na ME v basketbale 2025 (EuroBasket).
Duel sa hrá v Xiaomi Aréne v Rige.
Kde sledovať EuroBasket v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Česko - Portugalsko (ME v basketbale 2025, EuroBasket, skupina A, výsledky, dnes, naživo)
ME - muži Skupina A 2025/2026
27.08.2025 o 13:45
1. kolo
Česko
10:13
(10:13)
10' minúta
Prestávka
Portugalsko
Prenos
10:00
První čtvrtina skončila.
09:34
Po průniku pod koš naopak skóroval Lisboa.
09:18
Peterka mohl dostat český tým do vedení, míč mu ale jen poskočil po obroučce.
09:07
Sehnal nedal trojku, po doskoku se ale faulu dopustil Nuno Sá.
08:53
Chybují i Portugalci, ti nyní nedokázali rozehrát do pěti sekund!
08:53
Český tým sice dobře brání, drží Portugalce v těžkých pozicích, pak ale přichází celkem zbytečné chyby po zisku.
08:32
Hruban si našel prostor na levém křídle a snížil už na pouze jednobodový rozdíl.
08:03
Lisboa na čáře trestného hodu, minul oba své pokusy!
07:57
07:57
Hruban si najel pod koš, po otočce získal prostor pro střelu a po úspěšném pokusu byl doslova zavalen Relvaem. Tohle měl být faul po střelbě!
07:24
Na opačné straně minul trojku Peterka. Český tým nedal ještě ani jednu.
07:07
Relvao skóroval z pravé strany.
06:50
Kyzlink nedal po nájezdu, nepovedlo se to ani Svobodovi.
06:21
Williamse ubránil Kyzlink, Portugalci si ale zvládli doskočit.
05:57
Kyzlink proměnil obě šestky.
05:57
Kyzlink šel proti přesile, sice neskóroval, ale vybojoval faul a dva trestné hody.
05:15
Krejčí pronikl pod koš, mohl sám zakončit, ale ještě přihrál na Peterku. A ten jen položil míč do obroučky.
05:04
05:04
Portugalci rozebrali českou obranu, pod košem zůstal zcela osamocený Queta a využil toho k dunku. Trenér Ocampo si hned bere oddechový čas.
04:51
Křivánek sice vybojoval na vlastní půlce míč, když jej doslova vytrhl soupeři z rukou, jenže jej pak sám při protiútoku ztratil...
04:20
Williams minul trojku, Česko jde do protiútoku.
04:08
Česká rozehrávka se zatím hodně trápí, Portugalci jsou včas u hráčů a nedávají jim prostor.
03:50
03:50
Sehnal se hnal do brejku, zezadu jej ale zablokoval Queta!
03:22
První body pro Česko. Kříž dostal pas do běhu a skóroval přes Quetu.
02:52
Z velké dálky zkusil trojku Krejčí, předvedl ale krátkou střelu. Míč skončil na obroučce.
02:32
Chybná rozehra Portugalců z boku, z toho byl přešlap a míč pro Česko.
02:08
Krejčí připsal ztrátu a Portugalci po rychlém brejku navýšili svůj náskok.
01:44
Bohačík s Křížem udrželi Quetu před střelbou, ten podklouzl a po pravidlu o alternativním držení míče budou rozehrávat Češi.
01:12
Queta nyní našel pod košem Queiroze a ten zakončil o desku. Portugalsko rázem vede o pět.
00:46
Kdo ale trojku trefil, to byl Queta!
00:28
sehnal už musel střílet a zvolil těžkou trojku. Ani on netrefil.
00:03
Hned po rozskoku zkoušel trojku Brito, jenže minul.
00:01
Utkání právě začalo.
Úvodní sestavy:
Česko: Zídek, Hruban, Kejval, Peterka, Bohačík, Sehnal, Křivánek, Krejčí, Kríž, Bálint, Svoboda, Kyzlink.
Trenér: Diego Ocampo
Portugalsko: Brito, Voytso, Williams, Amarante, Ventura, Queiroz, Gameiro, Relvao, N. Sá, Lisboa, C. Sá, Queta.
Trenér: Mario Gómes
Rozhodčí: Liszka (POL), Ciulin (ROU), Zapolski (POL).
Oba celky jsou již na palubovce, máme za sebou i hymny, zápas může začít.
Zápas v Areně Riga začne ve 13:45, takže si na tento čas nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Rozhodčí
Zápas budou řídit Wojciech Liszka z Polska, Marius Ciulin z Rumunska a Dariusz Zapolski z Polska.
Česko
Pro český tým to dnes bude zřejmě klíčový zápas pro boj o postup do osmifinále šampionátu. Češi se v přípravě docela trápili a nakonec se budou muset obejít i bez jednoho ze svých lídrů, neboť Tomáše Satoranského nepustí do turnaje bolavá záda. Nicméně do turnaje vstoupí s dvěma výhrami v zádech proti Gruzii. Jedna z nich byla za zavřenými dveřmi, ta druhá v generálce v Pardubicích. V obou zápasech český tým nastřílel stovku a v Pardubicích se hned šest hráčů dostalo nad deset bodů. Trenér Ocampo se bude spoléhat zejména na Víta Krejčího, jediného českého hráče v NBA a také na spolupráci nymburských mistrů Bohačíka, Hrubana a Sehnala. A pokud se přidají i ostatní, může z toho být zajímavý basketbal.
Portugalsko
Portugalci se na šampionát vrací po dlouhých 14 letech, nicméně ořezávátka to rozhodně nebudou. V přípravě totiž dokázali porazit Španělsko, Island a Švédsko a ve svém kádru mají velmi zajímavá jména. Tím největším, a to nejen výškou, bude Neemias Queta, který v NBA nastoupil v dresech Sacramenta a Bostonu, se kterým dokonce vyhrál NBA. Dále proti nám nastoupí naturalizovaný Travante Williams, kterému vyšla příprava a rozhodně si na něj budou muset dát Češi velký pozor. Třetím do mariáše je Miguel Queiroz, velezkušený čtyřiatřicetiletý hráč, který je v nároďáku už od roku 2012.
Na letošní šampionát se kvalifikovalo 24 týmů, které jsou rozděleny do čtyř skupin po šesti. Do osmifinále pak postupují čtyři nejlepší celky z každé skupiny.
Skupina A: Portugalsko, Estonsko, Lotyšsko, Turecko, Srbsko, Česko
Skupina B: Německo, Finsko, Velká Británie, Litva, Švédsko, Černá Hora
Skupina C: Kypr, Itálie, Gruzie, Španělsko, Řecko, Bosna a Hercegovina
Skupina D: Island, Francie, Slovinsko, Polsko, Belgiie, Izrael
Dobré odpoledne u basketbalového ME. Společně se podíváme na duel skupiny A mezi Českem a Portugalskem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 13:45.