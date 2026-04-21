Tréner Chicaga odstúpil z funkcie, pod novým vedením nechce pokračovať

Basketbalový tréner Billy Donovan odstúpil z funkcie kormidelníka Chicaga Bulls. Tím zámorskej NBA viedol šesť sezón, rozhodol sa však nepokračovať pod novým vedením klubu.
Prezident a generálny riaditeľ Michael Reinsdorf po odvolaní výkonného viceprezidenta basketbalových operácií Arturasa Karnišovasa a generálneho manažéra Marca Eversleyho ku koncu sezóny jasne povedal, že si želá, aby Donovan vo funkcii zostal.
Šesťdesiatročný Donovan zas opakovane hovoril, že ho trénovanie stále napĺňa a že sa po sezóne stretne s vedením klubu, aby prediskutovali jeho budúcnosť.
„Po sérii dôkladných a rozsiahlych rozhovorov s vedením o budúcnosti organizácie som sa rozhodol odísť z pozície hlavného trénera Chicaga Bulls, aby mohol výberový proces pokračovať.
Verím, že je v najlepšom záujme Bulls, aby nový líder dostal možnosť zostaviť si realizačný tím podľa vlastného uváženia,“ uviedol Donovan vo vyhlásení tímu, z ktorého citovala agentúra AP.