Tréner Chicaga odstúpil z funkcie, pod novým vedením nechce pokračovať

Tréner Chicaga Bulls Billy Donovan (vľavo) (Autor: TASR/AP)
TASR|21. apr 2026 o 17:46
Basketbalový tréner Billy Donovan odstúpil z funkcie kormidelníka Chicaga Bulls. Tím zámorskej NBA viedol šesť sezón, rozhodol sa však nepokračovať pod novým vedením klubu.

Prezident a generálny riaditeľ Michael Reinsdorf po odvolaní výkonného viceprezidenta basketbalových operácií Arturasa Karnišovasa a generálneho manažéra Marca Eversleyho ku koncu sezóny jasne povedal, že si želá, aby Donovan vo funkcii zostal.

Šesťdesiatročný Donovan zas opakovane hovoril, že ho trénovanie stále napĺňa a že sa po sezóne stretne s vedením klubu, aby prediskutovali jeho budúcnosť.

„Po sérii dôkladných a rozsiahlych rozhovorov s vedením o budúcnosti organizácie som sa rozhodol odísť z pozície hlavného trénera Chicaga Bulls, aby mohol výberový proces pokračovať.

Verím, že je v najlepšom záujme Bulls, aby nový líder dostal možnosť zostaviť si realizačný tím podľa vlastného uváženia,“ uviedol Donovan vo vyhlásení tímu, z ktorého citovala agentúra AP.

Basketbal

    Slovan využil prvý mečbal. Výhrou vo Svite spečatil postup do semifinále
    dnes 20:16
