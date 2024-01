ONLINE: Česko - Fínsko dnes (o 3. miesto, MS v hokeji U20 2024) LIVE

Vítám všechny hokejové fanoušky! Juniorské mistrovství světa má před sebou poslední den, kdy se dozvíme, které týmy získají medaile. Stejně jako před rokem budou o medaile bojovat také čeští hokejisté, kteří si z posledního turnaje v Halifaxu odvezli stříbro. Dnes uvidíme naše hráče v boji o bronz. Češi po senzační výhře 3:2 nad Kanadou ve čtvrtfinále včera narazili v semifinále na domácí Švédy. Matyáš Melovský posunul tým trenéra Augusty do vedení, ale Tre Kronor dokázali do přestávky gólem Lindsteina srovnat. Ve druhé části skóroval Tomáš Cibulka v přesilovce a srovnal na 2:2. Cibulka se trefil i ve čtvrtfinále s Kanadou Třetí část se ale českému týmu nepovedla a třikrát v ní inkasoval, dva góly dal Lekkerimaki, z toho jeden v přesilové hře. Češi ale mají stále šanci na cenný kov. Proti nim stojí další tým ze severu Evropy, Finové. Suomi po nemastném neslaném začátku turnaje, kdy ve skupině prohráli s Kanadou a Německem nakonec prošli do čtvrtfinále po výhrách nad Lotyši a Švédy po nájezdech. Ve čtvrtfinále se Finsko utkalo se Slovenskem, které jim dělalo problémy a po první třetině dokonce vedlo 1:0, ale Männistö ve druhé třetině srovnal. Ve třetí části pak Kaskimäki v 59. minutě poslal Finy do vedení, ale Mešár 44 vteřin před koncem srovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm se hrálo pouze 24 sekund, kdy skóroval Jere Lassila a posunul Suomi mezi 4 nejlepší týmy turnaje. V semifinále se Finové střetli s týmem USA a po trefách Keskinena a Kumpulainena vedli po první třetině 2:0. Američané ale ve druhé části srovnali na 2:2 a ve třetí třetině v čase 56:47 otočil skóre ve prospěch Američanů v přesilovce po trochu sporném vyloučení Kulonummiho svou trefou Gauthier. Finové se ještě snažili srovnat při hře bez brankáře, ale nepovedlo se jim to, a tak se po prohře 2:3 musí smířit "pouze" se zápasem o bronz. Češi se potkali s Finy v generálce na tento světový šampionát a prohráli 1:4. Jediným střelcem českého týmu byl Robin Sapoušek, který ale bohužel již na turnaji nepokračuje, protože se zranil v utkání se Švýcary. Na mistrovství světa juniorů se Česko utkalo s Finy při utkání v základní skupině 11. srpna 2022, kdy výběr ze severu Evropy zvítězil 4:3 po samostatných nájezdech. Ze současného českého výběru u toho byli Jiří Kulich, Tomáš Hamara, Aleš Čech a Matyáš Šapovaliv. Budou se po zápase radovat z bronzu Češi? To se dozvíme na konci tohoto zápasu, který startuje v hale Scandinavium v Göteborgu krátce po 15. hodině.