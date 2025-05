Česko nespoznalo premožiteľa ani v treťom zápase, domácim hokejistom nadelilo sedem gólov

MS v hokeji 2025 - skupina B

Dánsko: Dichow - Jensen Aabo, Bruggisser, Koch, O. Lauridsen, M. Lauridsen, Lassen - Nicklas Jensen, Russell, Olesen - Aagaard, Mölgaard, Blichfeld - Bau Hansen, True, Poulsen - Scheel, Wejse, From - Meyer

V 12. minúte Aagaard forhendovým blafákom zasunul puk za Vladařa, no po trénerskej výzve Česka rozhodcovia gól zrušili pre ofsajd.

Ten dostal puk do siete korčuľou, ale gól platil, keďže podľa rozhodcov nešlo o aktívne kopnutie.

Domáci sa aj potom dostávali do nádejných šancí, proti Nicklasovi Jensenovi či Olesenovi zasiahol skvele Vladař.

III. tretina:

Domáci znížili zásluhou Olesena, ale v tretej tretine Nečas svojím druhým gólom v zápase vrátil svojmu tímu štvorgólový náskok.

Dáni potom opäť pridali, už sa však nedokázali vrátiť do hry, stačili len skorigovať zásluhou Weiseho.

V závere to ešte skúsili v šestici, no Voženílek skóroval do prázdnej bránky a výsledok spečatil výstavnou strelou Červenka.

VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2025